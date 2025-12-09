Cette IA gratuite (et Suisse) chauffe réellement des milliers d'appartements quand vous l'utilisez
Le prestataire cloud suisse Infomaniak dévoile Euria, son assistant IA grand public disponible sur mobile et web. Hébergée en Suisse, cette alternative à ChatGPT ne collecte aucune donnée pour l'entraînement et réinjecte toute son énergie dans le chauffage urbain de Genève.
Une IA qui réchauffe la ville
Le concept est aussi simple qu'astucieux. Toute l'électricité consommée par le data center D4 qui propulse Euria est récupérée sous forme de chaleur puis réinjectée dans le réseau de chauffage urbain genevois. À pleine charge, l'infrastructure fournira assez d'énergie pour chauffer 6 000 logements de type Minergie-A en hiver et permettre à 20 000 personnes de prendre une douche quotidienne de cinq minutes. Le système évite la combustion d'environ 3 600 tonnes de CO₂ de gaz naturel par an. Inauguré en janvier 2025, le data center fonctionne actuellement à 25 % de sa capacité et atteindra sa pleine puissance d'ici 2028. Le projet, qui a coûté 12 millions de francs suisses, est soutenu par l'Office cantonal de l'énergie et l'opérateur SIG.
Souveraineté et vie privée au programme
Côté confidentialité, Infomaniak joue la carte de la transparence totale. L'ensemble du traitement des requêtes, du stockage et de l'hébergement est assuré exclusivement dans les data centers suisses, sans prestataires externes ni transfert de données à l'étranger. Les discussions sont chiffrées à toutes les étapes, et aucune information n'est exploitée pour entraîner des modèles d'IA ou établir des profils. Le mode éphémère va encore plus loin : les échanges ne sont jamais stockés et ne laissent aucune trace, même pour Infomaniak. Conforme au RGPD et à la Loi suisse sur la protection des données, Euria cible les secteurs sensibles comme la santé, l'éducation, le droit et les administrations publiques.
Ce que propose Euria concrètement
Sur le plan fonctionnel, Euria s'appuie sur plusieurs modèles d'IA open source et propose un éventail de fonctionnalités assez complet. Recherche web avancée, analyse et résumé de documents PDF, Word ou Excel, transcription de fichiers audio, interprétation d'images et de captures d'écran. L'assistant détermine automatiquement si une recherche en ligne est nécessaire pour économiser l'énergie. Sans compte, l'accès reste gratuit depuis euria.infomaniak.com ou l'application mobile iOS et Android. Pour un usage étendu, un compte my kSuite gratuit offre une adresse mail et 35 Go de stockage. La version payante démarre à 19 euros par an pour 1 To de stockage.
On en dit quoi ?
C'est chouette de voir un acteur européen proposer une alternative crédible aux géants américains de l'IA. Le positionnement d'Infomaniak sur la souveraineté et l'écologie est cohérent avec son image de marque, et le système de chauffage urbain est un argument qui sort de l'ordinaire. Par contre, Euria s'appuie sur des modèles open source qui ne sont pas européens, comme le reconnaît l'entreprise elle-même. Le PDG Marc Oehler appelle d'ailleurs l'Europe à investir pour rattraper son retard. En attendant, Euria se positionne entre Mistral AI et les solutions américaines, avec un avantage certain pour les utilisateurs soucieux de leurs données. Reste à voir si les performances suivent face à GPT-4 ou Claude.