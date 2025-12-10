Adobe intègre désormais Photoshop, Express et Acrobat directement dans ChatGPT !

On en dit quoi ?



C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent retoucher une photo ou créer un visuel sans installer de logiciel ni sortir la carte bleue. Adobe mise clairement sur l'effet de masse pour attirer de nouveaux utilisateurs vers son écosystème. La stratégie est claire : donner un avant-goût gratuit pour inciter à passer aux formules payantes ensuite. Par contre, les pros du montage n'y trouveront pas leur compte, les fonctionnalités restent basiques. Reste à savoir si OpenAI prendra une commission sur les futurs abonnements Adobe générés via ChatGPT.