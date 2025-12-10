Adobe intègre désormais Photoshop, Express et Acrobat directement dans ChatGPT !
Par Vincent Lautier - Publié le
Adobe vient de frapper fort en intégrant trois de ses applications phares directement dans ChatGPT. Photoshop, Express et Acrobat sont désormais accessibles gratuitement pour les 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires du chatbot d'OpenAI, y compris en France et sans abonnement Adobe.
Depuis ce 10 décembre, les utilisateurs de ChatGPT peuvent accéder à Photoshop, Adobe Express et Acrobat sans quitter l'interface du chatbot et surtout sans débourser un centime. L'intégration est disponible dans le monde entier, France comprise, sur le web, l'application desktop et iOS. Pour Android, seul Express est disponible pour le moment, Photoshop et Acrobat arriveront plus tard. Concrètement, il suffit de taper le nom de l'application suivi d'une instruction pour lancer l'outil. Par exemple :
Côté Photoshop, les fonctionnalités accessibles permettent d'ajuster la luminosité, le contraste et l'exposition, de flouter un arrière-plan ou d'appliquer des effets créatifs comme le Glitch ou le Glow. Adobe Express donne accès à une bibliothèque de designs professionnels que l'on peut personnaliser et animer. Quant à Acrobat, il permet d'éditer des PDF, d'extraire du texte et des tableaux, de fusionner plusieurs fichiers ou encore de compresser des documents. Le tout fonctionne via une interface conversationnelle, ce qui simplifie grandement la prise en main pour les non-initiés.
Si l'accès est gratuit, il ne faut pas s'attendre à retrouver l'intégralité des fonctionnalités des logiciels complets. Adobe propose ici une version allégée de ses outils, suffisante pour des retouches rapides ou des créations simples. Pour les fonctionnalités avancées, il faudra toujours passer par un abonnement Creative Cloud. Par ailleurs, tous les contenus générés via ces outils utilisent le modèle Firefly d'Adobe, ce qui garantit des droits commerciaux et une protection contre les litiges de droits d'auteur, un argument de poids face aux générateurs d'images concurrents.
C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent retoucher une photo ou créer un visuel sans installer de logiciel ni sortir la carte bleue. Adobe mise clairement sur l'effet de masse pour attirer de nouveaux utilisateurs vers son écosystème. La stratégie est claire : donner un avant-goût gratuit pour inciter à passer aux formules payantes ensuite. Par contre, les pros du montage n'y trouveront pas leur compte, les fonctionnalités restent basiques. Reste à savoir si OpenAI prendra une commission sur les futurs abonnements Adobe générés via ChatGPT.
Une intégration gratuite et mondiale
Depuis ce 10 décembre, les utilisateurs de ChatGPT peuvent accéder à Photoshop, Adobe Express et Acrobat sans quitter l'interface du chatbot et surtout sans débourser un centime. L'intégration est disponible dans le monde entier, France comprise, sur le web, l'application desktop et iOS. Pour Android, seul Express est disponible pour le moment, Photoshop et Acrobat arriveront plus tard. Concrètement, il suffit de taper le nom de l'application suivi d'une instruction pour lancer l'outil. Par exemple :
Adobe Photoshop, floute l'arrière-plan de cette imageet le tour est joué.
Ce qu'on peut faire avec ces outils
Côté Photoshop, les fonctionnalités accessibles permettent d'ajuster la luminosité, le contraste et l'exposition, de flouter un arrière-plan ou d'appliquer des effets créatifs comme le Glitch ou le Glow. Adobe Express donne accès à une bibliothèque de designs professionnels que l'on peut personnaliser et animer. Quant à Acrobat, il permet d'éditer des PDF, d'extraire du texte et des tableaux, de fusionner plusieurs fichiers ou encore de compresser des documents. Le tout fonctionne via une interface conversationnelle, ce qui simplifie grandement la prise en main pour les non-initiés.
Les limites à connaître
Si l'accès est gratuit, il ne faut pas s'attendre à retrouver l'intégralité des fonctionnalités des logiciels complets. Adobe propose ici une version allégée de ses outils, suffisante pour des retouches rapides ou des créations simples. Pour les fonctionnalités avancées, il faudra toujours passer par un abonnement Creative Cloud. Par ailleurs, tous les contenus générés via ces outils utilisent le modèle Firefly d'Adobe, ce qui garantit des droits commerciaux et une protection contre les litiges de droits d'auteur, un argument de poids face aux générateurs d'images concurrents.
On en dit quoi ?
C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent retoucher une photo ou créer un visuel sans installer de logiciel ni sortir la carte bleue. Adobe mise clairement sur l'effet de masse pour attirer de nouveaux utilisateurs vers son écosystème. La stratégie est claire : donner un avant-goût gratuit pour inciter à passer aux formules payantes ensuite. Par contre, les pros du montage n'y trouveront pas leur compte, les fonctionnalités restent basiques. Reste à savoir si OpenAI prendra une commission sur les futurs abonnements Adobe générés via ChatGPT.