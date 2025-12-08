C'est la fin de la hype ? ChatGPT ne progresse plus, et voici pourquoi
Après trois ans de croissance folle, ChatGPT marque le pas. La croissance des utilisateurs n'a progressé que de 6 % entre août et novembre 2025, quand Google Gemini bondissait de 30 %. Saturation du marché ou début de lassitude ? En voilà une bonne question, et on va essayer d'y répondre.
ChatGPT compte désormais 810 millions d'utilisateurs actifs mensuels, un chiffre qui reste colossal. Mais la dynamique n'est plus la même. En quelques mois, le chatbot d'OpenAI a perdu trois points de parts de marché au profit de Gemini. Plus révélateur encore : le temps passé quotidiennement sur l'application a chuté de 10 % entre juillet et novembre. Dans le même temps, les utilisateurs de Gemini ont plus que doublé leur temps d'utilisation. Et la concurrence ne s'arrête pas là : Claude d'Anthropic affiche une croissance de 190 % sur l'année, Perplexity explose à 370 %. OpenAI a visiblement de gros soucis à se faire.
Souvenez-vous de novembre 2022. ChatGPT débarquait et tout le monde s'émerveillait devant ses réponses. Trois ans plus tard, l'outil fait partie du quotidien de millions de personnes, mais la magie semble s'être dissipée. Sur Reddit et les forums spécialisés, les plaintes se multiplient : réponses trop génériques, censure excessive sur certains sujets, perte de la
La situation est suffisamment préoccupante pour que Sam Altman ait déclenché un
Difficile de ne pas voir dans ce ralentissement autre chose qu'un simple effet de saturation. Après l'euphorie des débuts, les utilisateurs semblent réaliser que ChatGPT n'est pas la solution miracle qu'ils espéraient. Les hallucinations persistent, les réponses se ressemblent, et la concurrence propose désormais des alternatives crédibles. C'est peut-être le signe que l'IA générative entre dans une phase de maturité, où l'émerveillement laisse place à l'exigence. Ou alors, on a simplement fait le tour de la question. Et vous, utilisez-vous encore ChatGPT aussi souvent qu'avant ? Ou alors vous utilisez une autre IA au quotidien ?
mémoiredes conversations après les mises à jour. Le lancement de GPT-5 en août 2025 n'a pas arrangé les choses, beaucoup d'utilisateurs le trouvant plus rigide et moins performant que ses prédécesseurs. Certains parlent même de
deuil numériqueen voyant leur assistant préféré perdre de sa superbe.
code reden interne. Dans un mémo révélé par le Wall Street Journal, le patron d'OpenAI demande à ses équipes de tout mettre en pause pour se concentrer sur l'amélioration de ChatGPT : personnalisation, fiabilité, rapidité. Les projets annexes comme la publicité ou la santé sont reportés. OpenAI promet un nouveau modèle de raisonnement capable de battre Gemini 3 dans les benchmarks. Reste à savoir si cela suffira à raviver la flamme chez des utilisateurs qui ont peut-être simplement compris les limites de l'IA générative.
