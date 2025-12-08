C'est la fin de la hype ? ChatGPT ne progresse plus, et voici pourquoi

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir dans ce ralentissement autre chose qu'un simple effet de saturation. Après l'euphorie des débuts, les utilisateurs semblent réaliser que ChatGPT n'est pas la solution miracle qu'ils espéraient. Les hallucinations persistent, les réponses se ressemblent, et la concurrence propose désormais des alternatives crédibles. C'est peut-être le signe que l'IA générative entre dans une phase de maturité, où l'émerveillement laisse place à l'exigence. Ou alors, on a simplement fait le tour de la question. Et vous, utilisez-vous encore ChatGPT aussi souvent qu'avant ? Ou alors vous utilisez une autre IA au quotidien ?