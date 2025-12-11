Mickey généré par IA : Disney franchit le pas avec un deal à 1 milliard
Par Vincent Lautier - Publié le
Disney vient de conclure un accord majeur avec OpenAI. Le géant du divertissement investit 1 milliard de dollars dans la société de Sam Altman et autorise l'utilisation de plus de 200 personnages emblématiques sur Sora, le générateur de vidéos par IA. Lancement prévu début 2026.
L'accord de licence, d'une durée de trois ans, permet à Sora de générer des vidéos courtes à partir de personnages issus des univers Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. La liste est impressionnante : Mickey, Minnie, Stitch, Ariel, Belle, Simba, Mufasa, Baymax, et des personnages de films comme Encanto, Frozen, Toy Story, Zootopia ou Moana. Côté Marvel, on retrouve Iron Man, Captain America, Deadpool, Thor, Loki et Thanos. Pour Star Wars, Dark Vador, Luke Skywalker, Leia, le Mandalorien et Yoda sont de la partie. Les costumes, véhicules et environnements iconiques sont également inclus. En revanche, les voix et ressemblances des acteurs ne font pas partie de l'accord.
Les utilisateurs de Sora pourront créer des clips vidéo mettant en scène ces personnages à partir de simples descriptions textuelles. ChatGPT Images proposera la même chose pour les images fixes. Une sélection de ces créations sera même diffusée sur Disney+. Au-delà de ce partenariat créatif, Disney devient un client majeur d'OpenAI : le groupe utilisera les API d'OpenAI pour développer de nouveaux outils et expériences, notamment pour sa plateforme de streaming, et déploiera ChatGPT pour ses employés.
Bob Iger, le patron de Disney, a déclaré que l'innovation technologique a toujours façonné l'évolution du divertissement, et que l'avancée rapide de l'intelligence artificielle marque un moment important pour l'industrie. Sam Altman a de son côté salué Disney comme le standard mondial du storytelling. L'action Disney a progressé de 1% à l'annonce de l'accord. Ce partenariat fait d'OpenAI un acteur désormais incontournable à Hollywood, avec un accès privilégié aux propriétés intellectuelles les plus rentables du monde.
C'est un coup de maître pour OpenAI qui obtient ce que personne n'avait réussi à décrocher : un accès officiel aux personnages les plus protégés de l'industrie. Pour Disney, c'est un pari calculé. L'entreprise monétise ses personnages tout en gardant la main sur les usages, puisque ni les voix ni les ressemblances d'acteurs ne sont concernées. Les fans pourront s'amuser à créer des vidéos avec leurs héros préférés, mais les puristes risquent de grincer des dents en voyant Mickey généré par une IA. On en pense quoi de ce partenariat ?
