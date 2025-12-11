Mickey généré par IA : Disney franchit le pas avec un deal à 1 milliard

On en dit quoi ?



C'est un coup de maître pour OpenAI qui obtient ce que personne n'avait réussi à décrocher : un accès officiel aux personnages les plus protégés de l'industrie. Pour Disney, c'est un pari calculé. L'entreprise monétise ses personnages tout en gardant la main sur les usages, puisque ni les voix ni les ressemblances d'acteurs ne sont concernées. Les fans pourront s'amuser à créer des vidéos avec leurs héros préférés, mais les puristes risquent de grincer des dents en voyant Mickey généré par une IA. On en pense quoi de ce partenariat ?