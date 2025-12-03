ChatGPT va utiliser vos données Santé sur l’iPhone ! Oui mais c’est pour votre bien…

Qu'en penser ?



S'appuyant sur les données Santé de l'iPhone et ChatGPT en moteur conversationnel, OpenAI pourrait s’aventurer sur un terrain jusqu’ici réservé à Apple : le coaching santé intelligent. À l’heure où Apple prépare l’évolution d’Apple Intelligence et un Siri plus proactif, l’idée d’un ChatGPT capable de lire vos données de santé ajoute une dimension stratégique intéressante. Evidemment, on a quelques doutes sur cette intégration et la fiabilité de cette rumeur. Est-ce qu'Apple — avec son obsession de la confidentialité et de la vie privée — se laissera vraiment faire ? Est-ce qu'OpenAI réussira à convaincre les utilisateurs d’ouvrir la porte à leurs données les plus intimes. Rien n'est moins sûr....