ChatGPT va utiliser vos données Santé sur l’iPhone ! Oui mais c’est pour votre bien…
Par Laurence - Publié le
Dans la série des fuites intéressantes : OpenAI semble préparer une nouvelle étape majeure pour ChatGPT sur l'iPhone, à savoir l’intégration avec Santé. C’est ce que laisse penser un élément repéré dans la dernière version de l’application iOS, même si la fonctionnalité n’a pas encore été activée publiquement.
En fouillant dans le code de la mise à jour publiée lundi, une image intrigante a été découverte : le logo Apple Health (Santé donc), parfaitement reconnaissable, accompagné d’un nom de fichier sans équivoque.
Ce fichier suggère une future option permettant aux utilisateurs de connecter l’app Santé à ChatGPT, via le menu Apps & Connectors déjà utilisé par OpenAI pour synchroniser des services tiers.
Si elle se confirme, cette intégration permettrait à ChatGPT d’accéder — toujours avec consentement explicite — à plusieurs catégories de données Apple Health, notamment Activité (pas, entraînements, énergie brûlée), Sommeil, Nutrition / alimentation, Respiration, et Audition. Bref, une grande partie des données physiologiques que l’iPhone, l’Apple Watch et d’éventuels capteurs connectés collectent au quotidien.
Le but est évidemment de rendre ChatGPT plus pertinent dans les réponses liées à la santé et au bien-être, en poussant un peu plus loin la personnalisation. Par exemple, le Bot sera capable d'analyser vos tendances de sommeil et non plus de fournir des réponses dans le vide. Ou bien générer des recommandations personnalisées à partir de vos données d’activité. Voire identifier des patterns dans votre rythme de vie et proposer des routines sportives adaptées.
Pour l’instant, ChatGPT ne peut le faire qu’avec les données que l’utilisateur fournit manuellement (il suffit de les écrire ou plus simplement de joindre une capture d'écran, l'IA la lit très bien toute seule). Une connexion avec Santé ouvrirait la porte à une personnalisation automatisée, potentiellement très puissante.
Mais cette nouvelle intégration n'est pas sans soulever quelques questions, notamment sur l’accès à des données aussi sensibles soulèverait des questions essentielles : où vont ces données ? OpenAI les stocke-t-elle ? Quelles garanties de confidentialité ? Apple laisserait-elle un acteur tiers accéder à ce niveau d’information ?
On sait qu’Apple impose un cadre de permissions très strict, avec un consentement par catégorie de données et un cloisonnement complet. Rien ne dit encore qu’Apple validerait une telle intégration.
Pour l’instant, tout repose sur la présence du logo et d’un connecteur interne dans le code. OpenAI ne communique pas sur le sujet, et la fonctionnalité reste désactivée. Il n’est donc pas garanti que cette intégration voit un jour le jour — plusieurs fonctions expérimentales apparaissent régulièrement dans les apps avant d’être abandonnées.
Mais si elle se concrétise, Apple Health rejoindrait la liste des connecteurs déjà gérés par ChatGPT, parmi lesquels Box, Dropbox, GitHub, Google Drive, Gmail, Microsoft Outlook, Notion, Slack et bien d’autres.
S'appuyant sur les données Santé de l'iPhone et ChatGPT en moteur conversationnel, OpenAI pourrait s’aventurer sur un terrain jusqu’ici réservé à Apple : le coaching santé intelligent. À l’heure où Apple prépare l’évolution d’Apple Intelligence et un Siri plus proactif, l’idée d’un ChatGPT capable de lire vos données de santé ajoute une dimension stratégique intéressante. Evidemment, on a quelques doutes sur cette intégration et la fiabilité de cette rumeur. Est-ce qu'Apple — avec son obsession de la confidentialité et de la vie privée — se laissera vraiment faire ? Est-ce qu'OpenAI réussira à convaincre les utilisateurs d’ouvrir la porte à leurs données les plus intimes. Rien n'est moins sûr....
Un nouvel indice caché dans l’app iOS
En fouillant dans le code de la mise à jour publiée lundi, une image intrigante a été découverte : le logo Apple Health (Santé donc), parfaitement reconnaissable, accompagné d’un nom de fichier sans équivoque.
Ce fichier suggère une future option permettant aux utilisateurs de connecter l’app Santé à ChatGPT, via le menu Apps & Connectors déjà utilisé par OpenAI pour synchroniser des services tiers.
Si elle se confirme, cette intégration permettrait à ChatGPT d’accéder — toujours avec consentement explicite — à plusieurs catégories de données Apple Health, notamment Activité (pas, entraînements, énergie brûlée), Sommeil, Nutrition / alimentation, Respiration, et Audition. Bref, une grande partie des données physiologiques que l’iPhone, l’Apple Watch et d’éventuels capteurs connectés collectent au quotidien.
Des réponses plus utiles… mais quid de la confidentialité ?
Le but est évidemment de rendre ChatGPT plus pertinent dans les réponses liées à la santé et au bien-être, en poussant un peu plus loin la personnalisation. Par exemple, le Bot sera capable d'analyser vos tendances de sommeil et non plus de fournir des réponses dans le vide. Ou bien générer des recommandations personnalisées à partir de vos données d’activité. Voire identifier des patterns dans votre rythme de vie et proposer des routines sportives adaptées.
Pour l’instant, ChatGPT ne peut le faire qu’avec les données que l’utilisateur fournit manuellement (il suffit de les écrire ou plus simplement de joindre une capture d'écran, l'IA la lit très bien toute seule). Une connexion avec Santé ouvrirait la porte à une personnalisation automatisée, potentiellement très puissante.
Mais cette nouvelle intégration n'est pas sans soulever quelques questions, notamment sur l’accès à des données aussi sensibles soulèverait des questions essentielles : où vont ces données ? OpenAI les stocke-t-elle ? Quelles garanties de confidentialité ? Apple laisserait-elle un acteur tiers accéder à ce niveau d’information ?
On sait qu’Apple impose un cadre de permissions très strict, avec un consentement par catégorie de données et un cloisonnement complet. Rien ne dit encore qu’Apple validerait une telle intégration.
Aucune date, pas même une confirmation
Pour l’instant, tout repose sur la présence du logo et d’un connecteur interne dans le code. OpenAI ne communique pas sur le sujet, et la fonctionnalité reste désactivée. Il n’est donc pas garanti que cette intégration voit un jour le jour — plusieurs fonctions expérimentales apparaissent régulièrement dans les apps avant d’être abandonnées.
Mais si elle se concrétise, Apple Health rejoindrait la liste des connecteurs déjà gérés par ChatGPT, parmi lesquels Box, Dropbox, GitHub, Google Drive, Gmail, Microsoft Outlook, Notion, Slack et bien d’autres.
Qu'en penser ?
S'appuyant sur les données Santé de l'iPhone et ChatGPT en moteur conversationnel, OpenAI pourrait s’aventurer sur un terrain jusqu’ici réservé à Apple : le coaching santé intelligent. À l’heure où Apple prépare l’évolution d’Apple Intelligence et un Siri plus proactif, l’idée d’un ChatGPT capable de lire vos données de santé ajoute une dimension stratégique intéressante. Evidemment, on a quelques doutes sur cette intégration et la fiabilité de cette rumeur. Est-ce qu'Apple — avec son obsession de la confidentialité et de la vie privée — se laissera vraiment faire ? Est-ce qu'OpenAI réussira à convaincre les utilisateurs d’ouvrir la porte à leurs données les plus intimes. Rien n'est moins sûr....