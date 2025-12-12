TIME désigne les « architectes de l'IA » personnalités de l'année 2025
Par Vincent Lautier - Publié le
Le magazine TIME vient de dévoiler sa personnalité de l'année 2025 : ce ne sera pas un individu, mais un groupe de huit dirigeants tech baptisés les
La couverture de TIME reprend le style de la célèbre photo
Cinq des huit personnes sélectionnées sont déjà milliardaires. Musk, Zuckerberg, Huang, Altman et Su cumulent une fortune de 870 milliards de dollars, largement accumulée au cours des trois dernières années de fièvre autour de l'IA. Jensen Huang est devenu la huitième personne la plus riche du monde, et Nvidia la société à la plus haute valorisation boursière. ChatGPT compte désormais plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, et les investissements dans les infrastructures IA ont dépassé les 370 milliards de dollars cette année.
Pour TIME, 2025 marque un tournant. Les architectes de l'IA ont choisi la vitesse plutôt que la prudence. Après des années de débats sur les risques existentiels de l'intelligence artificielle, les dirigeants ont appuyé sur l'accélérateur. Le rédacteur en chef de TIME, Sam Jacobs, résume :
Cette désignation collective est une première pour TIME, qui reconnaît que la révolution IA ne repose pas sur un seul génie mais sur un écosystème de dirigeants et d'entreprises. La formule de Jensen Huang résume bien l'état d'esprit actuel :
architectes de l'IA. Jensen Huang, Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg et quatre autres figures majeures partagent la couverture.
Huit visages pour une révolution technologique
La couverture de TIME reprend le style de la célèbre photo
Lunch Atop a Skyscraperdes années 1930, avec huit leaders de la tech assis sur une poutre métallique. On y retrouve Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla/xAI), Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind), Lisa Su (AMD) et Fei-Fei Li, pionnière de l'intelligence artificielle. Ces huit personnalités représentent les entreprises qui façonnent actuellement le développement de l'IA à l'échelle mondiale.
Une fortune collective de 870 milliards de dollars
Cinq des huit personnes sélectionnées sont déjà milliardaires. Musk, Zuckerberg, Huang, Altman et Su cumulent une fortune de 870 milliards de dollars, largement accumulée au cours des trois dernières années de fièvre autour de l'IA. Jensen Huang est devenu la huitième personne la plus riche du monde, et Nvidia la société à la plus haute valorisation boursière. ChatGPT compte désormais plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, et les investissements dans les infrastructures IA ont dépassé les 370 milliards de dollars cette année.
2025, l'année de l'accélération sans frein
Pour TIME, 2025 marque un tournant. Les architectes de l'IA ont choisi la vitesse plutôt que la prudence. Après des années de débats sur les risques existentiels de l'intelligence artificielle, les dirigeants ont appuyé sur l'accélérateur. Le rédacteur en chef de TIME, Sam Jacobs, résume :
C'est l'année où le plein potentiel de l'IA s'est révélé, et où il est devenu clair qu'il n'y aurait pas de retour en arrière.Dario Amodei, patron d'Anthropic, estime que l'IA pourrait faire grimper le chômage jusqu'à 20% dans les un à cinq prochaines années.
On en dit quoi ?
Cette désignation collective est une première pour TIME, qui reconnaît que la révolution IA ne repose pas sur un seul génie mais sur un écosystème de dirigeants et d'entreprises. La formule de Jensen Huang résume bien l'état d'esprit actuel :
Chaque industrie en a besoin, chaque entreprise l'utilise, chaque nation doit le construire.Reste à savoir si l'année 2026 récompensera ceux qui géreront les conséquences de cette course effrénée, ou de l'éclatement éventuelle de la bulle.