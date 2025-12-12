TIME désigne les « architectes de l'IA » personnalités de l'année 2025

On en dit quoi ?



Cette désignation collective est une première pour TIME, qui reconnaît que la révolution IA ne repose pas sur un seul génie mais sur un écosystème de dirigeants et d'entreprises. La formule de Jensen Huang résume bien l'état d'esprit actuel : Chaque industrie en a besoin, chaque entreprise l'utilise, chaque nation doit le construire. Reste à savoir si l'année 2026 récompensera ceux qui géreront les conséquences de cette course effrénée, ou de l'éclatement éventuelle de la bulle.