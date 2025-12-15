Google Traduction veut devenir un interprète en temps réel
Par Laurence - Publié le
Google accélère l’intégration de son IA Gemini au sein de Google Translate. Le service de traduction bénéficie désormais de nouvelles capacités avancées, allant d’une meilleure compréhension des expressions idiomatiques à la traduction vocale en temps réel directement dans les écouteurs. Une évolution majeure qui rapproche encore un peu plus la promesse d’une traduction naturelle et contextuelle.
Des traductions plus naturelles grâce à Gemini
Google Traduction s’appuie désormais sur les capacités avancées de Gemini pour améliorer la traduction des phrases complexes, en particulier celles qui reposent sur des expressions idiomatiques, de l’argot ou des tournures locales. Là où les anciennes versions pouvaient produire des traductions littérales peu pertinentes, l’IA analyse désormais le contexte pour restituer le sens réel d’une expression.
Cette amélioration est en cours de déploiement dès aujourd’hui sur Android, iOS, le site web de Google Traduction et directement via Google Search. Pour le moment, elle est d’abord disponible aux États-Unis et en Inde pour les traductions entre l’anglais et près de 20 langues, dont l’espagnol, l’arabe, le chinois, le japonais ou encore l’allemand.
La traduction vocale en temps réel arrive dans les écouteurs
Autre avancée majeure : la traduction en direct via des écouteurs. Déjà évoquée lors du lancement mobile d’août dernier, cette fonctionnalité permet désormais d’entendre une traduction en temps réel simplement en pointant son smartphone vers une personne qui parle une autre langue.
Propulsée par Gemini 2.5 Flash Native Audio, cette fonction ne se contente pas de traduire les mots : elle tente de préserver l’intonation, le rythme et les accents de chaque interlocuteur afin de rendre l’échange plus fluide et plus compréhensible. Google veut ainsi faciliter l’identification de qui parle et améliorer le confort d’écoute dans des situations réelles.
Les usages envisagés sont nombreux : conversation à l’étranger, suivi d’une conférence ou d’un cours, ou même compréhension d’un programme télévisé ou d’un film dans une autre langue. Dans l’application Google Translate, il suffit de connecter des écouteurs, de sélectionner « Traduction en direct », de choisir une langue (ou le mode détection automatique), puis de lancer la traduction. Une transcription complète est également affichée à l’écran.
Cette fonctionnalité est là encore proposée en version bêta sur Android, aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Elle fonctionne avec n’importe quelle paire d’écouteurs et prend en charge plus de 70 langues. Google précise que la version iOS et un déploiement plus large sont prévus courant 2026.
Des outils d’apprentissage linguistique enrichis
Enfin, Google améliore aussi les fonctions d’apprentissage des langues introduites récemment dans son application Traduction. Les retours lors des exercices de prononciation deviennent plus précis, tandis qu’un système de suivi des séries quotidiennes (day streaks) fait son apparition pour encourager une pratique régulière.
Ces améliorations sont également déployées dans une vingtaine de pays supplémentaires, dont l’Allemagne, l’Inde, la Suède et Taïwan, avec de nouvelles combinaisons linguistiques prises en charge.
Qu'en penser ?
Avec ces nouveautés, Google Translate confirme son ambition : faire de la traduction un outil toujours plus intelligent, contextuel et intégré au quotidien, en misant pleinement sur la puissance de Gemini et sur des usages concrets, notamment via l’audio et les écouteurs.