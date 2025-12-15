Google Traduction veut devenir un interprète en temps réel

Des traductions plus naturelles grâce à Gemini

La traduction vocale en temps réel arrive dans les écouteurs

Des outils d’apprentissage linguistique enrichis

Qu'en penser ?



Avec ces nouveautés, Google Translate confirme son ambition : faire de la traduction un outil toujours plus intelligent, contextuel et intégré au quotidien, en misant pleinement sur la puissance de Gemini et sur des usages concrets, notamment via l’audio et les écouteurs.

Google Traduction s’appuie désormais sur les capacités avancées de Gemini pour, en particulier celles qui reposent sur des expressions idiomatiques, de l’argot ou des tournures locales. Là où les anciennes versions pouvaient produire des traductions littérales peu pertinentes, l’IA analyse désormais le contexte pour restituer le sens réel d’une expression.. Pour le moment, elle est d’abord disponible aux États-Unis et en Inde pour les traductions entre l’anglais et près de 20 langues, dont l’espagnol, l’arabe, le chinois, le japonais ou encore l’allemand.Autre avancée majeure :Déjà évoquée lors du lancement mobile d’août dernier, cette fonctionnalité permet désormais d’entendre une traduction en temps réel simplement en pointant son smartphone vers une personne qui parle une autre langue.Propulsée par Gemini 2.5 Flash Native Audio, cette fonction ne se contente pas de traduire les mots : elle tente deafin de rendre l’échange plus fluide et plus compréhensible. Google veut ainsi faciliter l’identification de qui parle et améliorer le confort d’écoute dans des situations réelles.: conversation à l’étranger, suivi d’une conférence ou d’un cours, ou même compréhension d’un programme télévisé ou d’un film dans une autre langue. Dans l’application Google Translate, il suffit de connecter des écouteurs, de sélectionner « Traduction en direct », de choisir une langue (ou le mode détection automatique), puis de lancer la traduction. Une transcription complète est également affichée à l’écran.. Elle fonctionne avec n’importe quelle paire d’écouteurs et prend en charge plus de 70 langues. Google précise que la version iOS et un déploiement plus large sont prévus. Les retours lors des exercices de prononciation deviennent plus précis, tandis qu’un système de suivi des séries quotidiennes (day streaks) fait son apparition pour encourager une pratique régulière., dont l’Allemagne, l’Inde, la Suède et Taïwan, avec de nouvelles combinaisons linguistiques prises en charge.