Code red ! OpenAI dégaine GPT-5.2 en urgence pour contrer Google Gemini

Par Laurence - Publié le

OpenAI n’a pas traîné. Moins d’un mois après la sortie de GPT-5.1, la firme vient officiellement d’annoncer GPT-5.2, une mise à jour majeure qualifiée en interne de réponse code red à l’arrivée des derniers modèles Gemini de Google. L’objectif es de reprendre la main sur le segment de l’IA de productivité, celui où les usages professionnels explosent — et où la concurrence s’intensifie.

GPT-5.2 : l’IA la plus avancée d’OpenAI réservée aux usages pro



Selon OpenAI, GPT-5.2 constitue sa série de modèles la plus performante à ce jour pour le travail de connaissance professionnel. Sur son blog, la firme détaille plusieurs améliorations significatives, toutes orientées vers une même idée : faire de ChatGPT un véritable assistant professionnel complet, capable de mener des projets complexes de bout en bout.

Parmi les nouveautés, on trouve la création avancée de tableaux et de feuilles de calcul, la génération de présentations structurées, la compréhension et écriture de code améliorées, l'analyse d’images plus précise, la compréhension de contextes très longs, une meilleure gestion des outils externes (API, actions, automatisation) et l'exécution de projets multi-étapes, avec des compétences agentiques renforcées.

OpenAI affirme que GPT-5.2 établit un nouveau record sur de nombreux benchmarks, dont GDPval, un test où il surpasse des professionnels humains dans 44 métiers différents. De quoi renforcer son positionnement comme outil de productivité ultime.

Un déploiement en urgence face à Gemini



Sans compter les annonces de cette semaine (Adobe, Disney), le déploiement s'accélère : le 7 août 2025 voyait le lancement de GPT-5, le 12 novembre 2025 celui de GPT-5.1 et le 10 décembre 2025, GPT-5.2 débarque moins d’un mois après. Si l’évolution entre GPT-5 et GPT-5.1 avait pris trois mois, cette nouvelle version a été pressée en production plusieurs semaines en avance, selon des fuites internes en début de semaine.

La raison serait d'apporter une réponse musclée à Google (avec Gemini) et une volonté de ne pas le laisser s’installer dans le paysage médiatique et professionnel. OpenAI reconnaît d’ailleurs que GPT-5.2 améliore fortement l’intelligence générale, la compréhension de conversations très longues, la vision, et la gestion autonome des outils — autant de domaines où Gemini tente justement de se distinguer.

Une mise à jour stratégique pour rester leader



Avec GPT-5.2, OpenAI veut démontrer que son rythme d’innovation reste le plus rapide du marché et que son assistant peut devenir un véritable copilote professionnel, plus fiable, plus structuré, et capable d’automatiser des tâches complètes.

L’entreprise a également publé deux documents techniques complémentaires, dénommé Advancing science and math with GPT-5.2 et Update to GPT-5 System Card: GPT-5.2. Preuve en est que cette version vise à rassurer autant les utilisateurs que les chercheurs et les régulateurs, dans un contexte où la pression autour de l’IA ne cesse de monter.

Qu'en penser ?



GPT-5.2 est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de ChatGPT, et son arrivée pourrait rebattre les cartes. OpenAI semble envoyer un message très clair : la course à l’IA ne ralentit pas — elle s’accélère. Et GPT-5.2 veut être l’outil qui permettra aux entreprises (et aux utilisateurs avancés) de ne pas rester à la traîne.
