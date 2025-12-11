Code red ! OpenAI dégaine GPT-5.2 en urgence pour contrer Google Gemini

code red

GPT-5.2 : l’IA la plus avancée d’OpenAI réservée aux usages pro

sa série de modèles la plus performante à ce jour pour le travail de connaissance professionnel

Un déploiement en urgence face à Gemini

plusieurs semaines en avance

Une mise à jour stratégique pour rester leader

Qu'en penser ?



GPT-5.2 est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de ChatGPT, et son arrivée pourrait rebattre les cartes. OpenAI semble envoyer un message très clair : la course à l’IA ne ralentit pas — elle s’accélère. Et GPT-5.2 veut être l’outil qui permettra aux entreprises (et aux utilisateurs avancés) de ne pas rester à la traîne.

Selon OpenAI, GPT-5.2 constitue. Sur son blog, la firme détaille plusieurs améliorations significatives, toutes orientées vers une même idée :capable de mener des projets complexes de bout en bout.Parmi les nouveautés, on trouve la création avancée de tableaux et de feuilles de calcul, la, la compréhension et écriture de code améliorées, l'analyse d’images plus précise, la compréhension de contextes très longs, une meilleure gestion des outils externes (API, actions, automatisation) et l'exécution de, avec desOpenAI affirme que GPT-5.2 établit un, dont GDPval, un test où il surpasse des professionnels humains dans 44 métiers différents. De quoi renforcer son positionnement comme outil de productivité ultime.: le 7 août 2025 voyait le lancement de GPT-5, le 12 novembre 2025 celui de GPT-5.1 et le 10 décembre 2025, GPT-5.2 débarque moins d’un mois après. Si l’évolution entre GPT-5 et GPT-5.1 avait pris trois mois, cette nouvelle version a été pressée en production, selon des fuites internes en début de semaine.La raison serait d'apporter une réponse musclée à Google (avec Gemini) et. OpenAI reconnaît d’ailleurs que GPT-5.2 améliore fortement l’intelligence générale, la compréhension de conversations très longues, la vision, et la gestion autonome des outils — autant de domaines où Gemini tente justement de se distinguer.Avec GPT-5.2,et que son assistant peut devenir un véritable copilote professionnel, plus fiable, plus structuré, et capable d’automatiser des tâches complètes.L’entreprise a également publé deux documents techniques complémentaires, dénomméet. Preuve en est que cette version vise à rassurer autant les utilisateurs que les chercheurs et les régulateurs, dans un contexte où la pression autour de l’IA ne cesse de monter.