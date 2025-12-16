Mistral AI dément un éventuel exil en Suisse

Qu'en penser ?



Pour Mistral AI, l’ouverture éventuelle de bureaux en Suisse s’inscrirait donc dans une simple logique d’expansion européenne, et non de repli. La start-up entend consolider sa place parmi les grands acteurs mondiaux de l’IA tout en conservant un cœur décisionnel et opérationnel en France. Cette annonce devrait rassurer aussi bien les pouvoirs publics que l’écosystème tech français : Mistral AI ne quitte pas Paris, mais regarde au-delà de ses frontières pour accélérer son développement.