Enchanté et Enterprise Assistant : quelles sont ces mystérieuses IA qu’Apple teste en interne ?

Enchanté : un ChatGPT interne pensé pour les besoins d’Apple

culture générale

Enterprise Assistant : une base de connaissances centrale pour les questions corporate

Qu'en penser ?



Apple joue la carte de la discrétion, mais la multiplication de ses applications IA en interne trahit une accélération majeure. Entre la nécessité d'optimiser ses propres workflows et l'ambition de réinventer Siri, la firme semble avoir trouvé son terrain de jeu expérimental loin des regards indiscrets. Avec le déploiement croissant d'outils comme Enterprise Assistant, la question n'est désormais plus de savoir si Apple lancera son propre chatbot, mais sous quelle forme cette révolution finira par arriver dans nos poches.

D’après, les employés disposerait d'Enchanté (non sans rire), un assistant interne façon ChatGPT et déployé depuis novembre 2025. Le logiciel servirait à des tâches assez classiques pour ce type d’outils : génération d’idées, aide au développement, relecture, mais aussi réponses desur des sujets variés.Visuellement,, ce qui laisse peu de doute sur l’inspiration. Mais Apple aurait surtout conçu Enchanté pour respecter ses contraintes : workflows internes, sécurité, confidentialité, et contrôle strict de ce qui peut être traité.Côté modèles, Enchanté ne tournerait pas sur une IA unique. L’outil exploiterait des modèles approuvés par Apple, notamment les, mais aussi un accès à Claude (Anthropic) et Gemini (Google). Apparemment, les employés peuvent uploader des fichiers pour les analyser, et l’outil pourrait même accéder à certains fichiers stockés sur le Mac comme source pour construire ses réponses., mais aussi comme assistant concret dans le travail de tous les jours, puisqu’il intègre une base de documentation interne et des guidelines maison. Macworld affirme que l’outil est utilisé dans de nombreux services, de l’ingénierie au marketing, en passant par le design et même le management.A cela s'ajoute un deuxième outil : Enterprise Assistant. Celui-ci n’est pas présenté comme un assistant créatif, mais comme unde connaissances destiné aux employés, avec une base de politiques internes et de procédures.On serait ici sur un usage plus administratif et pratique : poser des questions sur les congés, l’assurance santé, les règles de conduite interne, ou résoudre des problèmes techniques côté entreprise.