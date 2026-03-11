Perplexity s'installe en local sur votre Mac mini : Apple Intelligence avant l'heure ?

assistant personnel IA

PC

Un "Ordinateur Personnel" 2.0

Personal Computer

dans un environnement sécurisé

contrôlable depuis n'importe quel appareil, où que vous soyez. Vous pouvez exécuter Personal Computer sur un ordinateur Mac connecté à vos applications locales et aux serveurs sécurisés de Perplexity

Apple Intelligence avant l'heure ?

Apple Intelligence

Personal Computer

Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente initiale du programme Personal Computer. Nous fournirons assistance et ressources aux premiers inscrits.

L'éditeur a lancé ce soiret qui vient tout simplement prendre place sur le petit Mac d'Apple.Dans la vidéo ci-dessous, on y voitpour un futur conseil d'administration. En clair, il a accès à tous les documents, images, notes, e-mails etc. de la machine, et sera alors capable de mixer tous ces fichiers pour exécuter les requêtes de l'utilisateur.sur les données envoyées malgré tout dans le Cloud pour générer les rapports et autres fichiers résultants du prompt initial. Si une partie des opérations semble malgré tout réalisé sur la machine, Perplexity utilise évidemment son LLM pour traiter l'essentiel des requêtes complexes.Le système agit en fait. On peut alors utiliser son propre serveur depuis son iPhone, à distance, par exemple.d'ici quelques mois.Cette annonce nous rappelle immédiatement, avec Spotlight ou encore Google Desktop : à l'époque, la recherche était poussive, et essentiellement basé sur des noms de fichiers.Bien que Perplexity annonce sondisponible dès aujourd'hui,