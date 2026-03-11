Perplexity s'installe en local sur votre Mac mini : Apple Intelligence avant l'heure ?
Par Didier Pulicani - Publié le
En quelques mois, le Mac mini M4 est devenu la machine idéale pour installer des assistant IA en local, et Perplexity l'a bien compris.
L'éditeur a lancé ce soir un
L'idée ? Proposer une version locale de son assistant bien connu, qui « fonctionne avec un Mac mini en continu, fusionnant vos applications locales avec Perplexity Computer ».
Dans la vidéo ci-dessous, on y voit l'assistant accéder à toutes les données utilisateur, afin de créer un rapport financier pour un futur conseil d'administration. En clair, il a accès à tous les documents, images, notes, e-mails etc. de la machine, et sera alors capable de mixer tous ces fichiers pour exécuter les requêtes de l'utilisateur.
Perplexity assurant que son
Le système agit en fait comme un petit serveur IA personnel,
Vu comme ça, on aurait presque l'impression que Perplexity a déjà implémenté
Cette annonce nous rappelle immédiatement les années 2004/2005, où l'indexation et la recherche dans les métadonnées était devenues un enjeu majeur pour Apple et Google, avec Spotlight ou encore Google Desktop : à l'époque, la recherche était poussive, et essentiellement basé sur des noms de fichiers.
Bien que Perplexity annonce son
Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente initiale du programme Personal Computer. Nous fournirons assistance et ressources aux premiers inscrits.