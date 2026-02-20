Perplexity lancera son navigateur IA Comet sur iPhone dès le mois prochain

Une arrivée officielle confirmée sur l’App Store

Un navigateur centré sur la recherche et l’assistant IA

partenaire de réflexion

Qu'en penser ?



Si l’absence d’une version iPad au lancement peut surprendre, Comet est déjà disponible sur Mac, Windows et Android, ce qui laisse présager une extension progressive de la plateforme. L’arrivée sur iPhone marque toutefois une étape stratégique : c’est sur mobile que se joue une grande partie des usages web quotidiens.



Avec Comet, Perplexity cherche à proposer une alternative aux navigateurs traditionnels, en plaçant l’IA au cœur de l’expérience plutôt qu’en simple fonctionnalité additionnelle. Reste à voir si ce positionnement séduira les utilisateurs iOS face à Safari, Chrome ou Arc, mais une chose est sûre : le navigateur IA de Perplexity s’apprête à entrer dans la poche des utilisateurs dès le 11 mars.

, confirmant une adaptation mobile fidèle à la version macOS. Les utilisateurs peuvent dès à présent précommander l’application, qui se téléchargera automatiquement le jour de son lancement.Pour l’instant,n’est mentionnée dans la fiche App Store, suggérant que Perplexity se concentre d’abord sur l’iPhone avant d’étendre Comet à d’autres formats iOS.Comme sur Mac, Comet pour iPhone mise avant tout sur. Le navigateur se présente comme un assistant personnel capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de sa navigation.Parmi les promesses mises en avant, on peut noter, directement intégrée au navigateur, unconsultées, des fonctions d’automatisation pour résumer des contenus, faire des achats, planifier des tâches ou mener des recherches sans quitter le site en cours, et ben sûr une gestion intelligente des onglets et des idées, afin de ne jamais perdre le fil.Perplexity décrit Comet comme unconçu pour améliorer la concentration et accélérer les flux de travail, en laissant à l’assistant le soin de gérer les tâches répétitives.