Allbirds abandonne les baskets pour se reconvertir dans.... l’IA

De la laine mérinos aux data centers

NewBird AI : un pari sur l’infrastructure

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Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, la course à l’IA s’est accélérée. Les besoins en puissance de calcul ont explosé, propulsant des acteurs comme Nvidia au sommet de la capitalisation mondiale. Dans ce contexte, l’infrastructure devient un business stratégique — mais aussi extrêmement capitalistique et concurrentiel.



Ce type de pivot n’est pas inédit. À chaque vague technologique — du blockchain à l’IA aujourd’hui — certaines entreprises en difficulté tentent de se réinventer pour séduire les investisseurs. Mais le défi est immense. Passer d’une marque de mode à un acteur de l’infrastructure IA implique des compétences, des investissements et une crédibilité industrielle que peu d’entreprises peuvent acquérir rapidement.

Fondée en 2015,Portée par une imageet un succès fulgurant dans la Silicon Valley, la marque avait même atteint une valorisation de plus de 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en 2021.Mais la dynamique s’est rapidement essoufflée., tandis que la concurrence s’intensifiait et que les coûts d’acquisition clients explosaient. Résultat : fermeture des boutiques physiques aux États-Unis, cession des actifs de marque… et désormais, changement complet de modèle.et de lever jusqu’àpour financer cette transition. L’objectif est clair : se positionner sur un segment clé de l’écosystème IA, celui des infrastructures de calcul.Concrètement,— notamment des GPU — et proposer ces ressources en location via des contrats sur une longue durée. Une stratégie qui vise à répondre à une demande croissante, alors que les géants du cloud peinent à suivre le rythme.Le marché a, pour l’instant, validé cette stratégie. Mais au-delà de l’effet d’annonce, tout dépendra de la capacité de NewBird AI à s’imposer dans un secteur dominé par des acteurs déjà bien installés. L’histoire récente montre que l’enthousiasme boursier ne suffit pas à bâtir un modèle viable.