Allbirds abandonne les baskets pour se reconvertir dans.... l’IA
Par Laurence - Publié le
C’est un virage aussi radical qu’inattendu. La marque de sneakers écoresponsables Allbirds annonce abandonner progressivement son activité historique pour se repositionner dans l’intelligence artificielle. Non, ce n'est pas un poisson d'avril en retard mais bien une décision qui a immédiatement enflammé les marchés. En effet, l’action du groupe a bondi de plus de 400 % en une séance, signe de l’appétit persistant de Wall Street pour tout ce qui touche à l’IA.
Fondée en 2015, Allbirds s’était fait un nom avec ses chaussures conçues à partir de matériaux naturels, notamment en laine mérinos. Portée par une image écolo et un succès fulgurant dans la Silicon Valley, la marque avait même atteint une valorisation de plus de 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en 2021.
Mais la dynamique s’est rapidement essoufflée. Entre 2022 et 2025, les ventes ont chuté de près de 50 %, tandis que la concurrence s’intensifiait et que les coûts d’acquisition clients explosaient. Résultat : fermeture des boutiques physiques aux États-Unis, cession des actifs de marque… et désormais, changement complet de modèle.
La société prévoit de se rebaptiser NewBird AI et de lever jusqu’à 50 millions de dollars pour financer cette transition. L’objectif est clair : se positionner sur un segment clé de l’écosystème IA, celui des infrastructures de calcul.
Concrètement, l’entreprise souhaite acquérir du matériel informatique haute performance — notamment des GPU — et proposer ces ressources en location via des contrats sur une longue durée. Une stratégie qui vise à répondre à une demande croissante, alors que les géants du cloud peinent à suivre le rythme.
Allbirds mise désormais sur l’effet d’entraînement de l’IA pour relancer sa trajectoire. Le marché a, pour l’instant, validé cette stratégie. Mais au-delà de l’effet d’annonce, tout dépendra de la capacité de NewBird AI à s’imposer dans un secteur dominé par des acteurs déjà bien installés. L’histoire récente montre que l’enthousiasme boursier ne suffit pas à bâtir un modèle viable.
Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, la course à l’IA s’est accélérée. Les besoins en puissance de calcul ont explosé, propulsant des acteurs comme Nvidia au sommet de la capitalisation mondiale. Dans ce contexte, l’infrastructure devient un business stratégique — mais aussi extrêmement capitalistique et concurrentiel.
Ce type de pivot n’est pas inédit. À chaque vague technologique — du blockchain à l’IA aujourd’hui — certaines entreprises en difficulté tentent de se réinventer pour séduire les investisseurs. Mais le défi est immense. Passer d’une marque de mode à un acteur de l’infrastructure IA implique des compétences, des investissements et une crédibilité industrielle que peu d’entreprises peuvent acquérir rapidement.
De la laine mérinos aux data centers
Fondée en 2015, Allbirds s’était fait un nom avec ses chaussures conçues à partir de matériaux naturels, notamment en laine mérinos. Portée par une image écolo et un succès fulgurant dans la Silicon Valley, la marque avait même atteint une valorisation de plus de 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en 2021.
Mais la dynamique s’est rapidement essoufflée. Entre 2022 et 2025, les ventes ont chuté de près de 50 %, tandis que la concurrence s’intensifiait et que les coûts d’acquisition clients explosaient. Résultat : fermeture des boutiques physiques aux États-Unis, cession des actifs de marque… et désormais, changement complet de modèle.
NewBird AI : un pari sur l’infrastructure
La société prévoit de se rebaptiser NewBird AI et de lever jusqu’à 50 millions de dollars pour financer cette transition. L’objectif est clair : se positionner sur un segment clé de l’écosystème IA, celui des infrastructures de calcul.
Concrètement, l’entreprise souhaite acquérir du matériel informatique haute performance — notamment des GPU — et proposer ces ressources en location via des contrats sur une longue durée. Une stratégie qui vise à répondre à une demande croissante, alors que les géants du cloud peinent à suivre le rythme.
Allbirds mise désormais sur l’effet d’entraînement de l’IA pour relancer sa trajectoire. Le marché a, pour l’instant, validé cette stratégie. Mais au-delà de l’effet d’annonce, tout dépendra de la capacité de NewBird AI à s’imposer dans un secteur dominé par des acteurs déjà bien installés. L’histoire récente montre que l’enthousiasme boursier ne suffit pas à bâtir un modèle viable.
Qu'en penser ?
Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, la course à l’IA s’est accélérée. Les besoins en puissance de calcul ont explosé, propulsant des acteurs comme Nvidia au sommet de la capitalisation mondiale. Dans ce contexte, l’infrastructure devient un business stratégique — mais aussi extrêmement capitalistique et concurrentiel.
Ce type de pivot n’est pas inédit. À chaque vague technologique — du blockchain à l’IA aujourd’hui — certaines entreprises en difficulté tentent de se réinventer pour séduire les investisseurs. Mais le défi est immense. Passer d’une marque de mode à un acteur de l’infrastructure IA implique des compétences, des investissements et une crédibilité industrielle que peu d’entreprises peuvent acquérir rapidement.