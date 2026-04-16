Toyota CUE 6 : ce robot shoote mieux que vous (et c'est un peu vexant)

Ce qu'on en pense



Ok, c'est spectaculaire. Mais attention, dans le cas de la démo, il était à la même place. Quand un humain saura s'adapter qu'importe l'angle. Puis, le robot, lui, n'est pas capable de jouer aussi vite qu'un humain. C'est donc une prouesse dans un cas spécifique (donc les joueurs pro peuvent dormir tranquilles).



Reste à voir ce qui sortira vraiment de ces labos pour arriver dans la vraie vie. Parce qu'un robot capable de mettre un tir à 24 mètres, c'est impressionnant. Mais un robot capable d'aider dans un bloc opératoire ou sur une station orbitale, ça serait quand même autre chose.