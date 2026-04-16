Toyota CUE 6 : ce robot shoote mieux que vous (et c'est un peu vexant)
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Avec son lancer à 24,55 mètres, le robot humanoïde de Toyota vient d'entrer au Guinness World Records. Une démo spectaculaire qui annonce une nouvelle étape de l'IA appliquée à la robotique.
On a beau avoir vu défiler des robots qui dansent, qui cuisinent ou qui font des saltos, il y a toujours un petit frisson quand la démo sort vraiment du cadre. Cette fois, c'est Toyota qui s'y colle avec CUE 6, un humanoïde qui vient d'expédier un ballon de basket à 24,55 mètres de distance. Officiellement validé par le Guinness World Records, au passage.
Pour situer la chose, le record humain du plus long tir réussi en basket est détenu par Joshua Walker à 34,6 mètres. mais Walker, lui, a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Le CUE 6 a, pour sa part, réussi à la deuxième tentative. Et pour cela, il a agit comme un humain, avec l'application d'un robot. Ou si vous préférez, il a ajusté l'ensemble de sa posture, de l'angle, de la force après le premier échec. C'est exactement ce que nous, humain, faisons. Mais nos ajustements ne sont pas parfaits du premier coup.
Fun fact : les ingénieurs se sont inspirés du manga Kuroko's Basket.
Les ingénieurs de Toyota planchent sur ce projet depuis 2017. Sous le capot, CUE 6 fonctionne grâce à de l'apprentissage par renforcement. Il s'agit du type d'algorithmes qui a permis aux IA de battre les meilleurs joueurs de Go ou de StarCraft, mais appliqués à des mouvements dans l'espace.
Derrière l'idée ludique, il y a évidemment la recherche de prouesses technologiques qui visent à ce que les robots puissent atteindre des performances qui ne sont pas atteignables par les humains. Ou, du moins, plus rapide.
Donc ce qui intéresse vraiment Toyota, c'est tout ce qu'il y a autour : la précision du geste, la répétabilité, la capacité d'un système à s'auto-corriger sans intervention humaine dans le cadre de déplacement et de mouvements dans l'espace.
Car il est là le nerf de la guerre robotique : la capacité à se mouvoir dans l'espace et à s'adapter à un environnement évolutif et inconnu. Surtout si ce dernier est hostile.
Au-delà de la performance sportive, le CUE 6 est surtout une vitrine. Toyota, comme la plupart des grands constructeurs automobiles, regarde la robotique comme le prochain relais de croissance. Selon un rapport de Goldman Sachs Research, le marché des robots humanoïdes pourrait atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2035 (environ 36 milliards d'euros).
De quoi justifier pas mal d'investissements en R&D. C'est également la raison de l'arrêt des Tesla Model S et Model X.
On retrouve la même logique côté Tesla avec Optimus, côté Figure, côté 1X, côté chinois avec Unitree ou Xpeng. La différence, c'est que Toyota n'a pas attendu l'engouement récent pour se positionner : huit ans de développement, ça commence à faire une base solide.
Ok, c'est spectaculaire. Mais attention, dans le cas de la démo, il était à la même place. Quand un humain saura s'adapter qu'importe l'angle. Puis, le robot, lui, n'est pas capable de jouer aussi vite qu'un humain. C'est donc une prouesse dans un cas spécifique (donc les joueurs pro peuvent dormir tranquilles).
Reste à voir ce qui sortira vraiment de ces labos pour arriver dans la vraie vie. Parce qu'un robot capable de mettre un tir à 24 mètres, c'est impressionnant. Mais un robot capable d'aider dans un bloc opératoire ou sur une station orbitale, ça serait quand même autre chose.
On a beau avoir vu défiler des robots qui dansent, qui cuisinent ou qui font des saltos, il y a toujours un petit frisson quand la démo sort vraiment du cadre. Cette fois, c'est Toyota qui s'y colle avec CUE 6, un humanoïde qui vient d'expédier un ballon de basket à 24,55 mètres de distance. Officiellement validé par le Guinness World Records, au passage.
Pour situer la chose, le record humain du plus long tir réussi en basket est détenu par Joshua Walker à 34,6 mètres. mais Walker, lui, a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Le CUE 6 a, pour sa part, réussi à la deuxième tentative. Et pour cela, il a agit comme un humain, avec l'application d'un robot. Ou si vous préférez, il a ajusté l'ensemble de sa posture, de l'angle, de la force après le premier échec. C'est exactement ce que nous, humain, faisons. Mais nos ajustements ne sont pas parfaits du premier coup.
Fun fact : les ingénieurs se sont inspirés du manga Kuroko's Basket.
Une IA qui apprend de ses ratés
Les ingénieurs de Toyota planchent sur ce projet depuis 2017. Sous le capot, CUE 6 fonctionne grâce à de l'apprentissage par renforcement. Il s'agit du type d'algorithmes qui a permis aux IA de battre les meilleurs joueurs de Go ou de StarCraft, mais appliqués à des mouvements dans l'espace.
Derrière l'idée ludique, il y a évidemment la recherche de prouesses technologiques qui visent à ce que les robots puissent atteindre des performances qui ne sont pas atteignables par les humains. Ou, du moins, plus rapide.
Donc ce qui intéresse vraiment Toyota, c'est tout ce qu'il y a autour : la précision du geste, la répétabilité, la capacité d'un système à s'auto-corriger sans intervention humaine dans le cadre de déplacement et de mouvements dans l'espace.
Car il est là le nerf de la guerre robotique : la capacité à se mouvoir dans l'espace et à s'adapter à un environnement évolutif et inconnu. Surtout si ce dernier est hostile.
Un marché à 38 milliards de dollars
Au-delà de la performance sportive, le CUE 6 est surtout une vitrine. Toyota, comme la plupart des grands constructeurs automobiles, regarde la robotique comme le prochain relais de croissance. Selon un rapport de Goldman Sachs Research, le marché des robots humanoïdes pourrait atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2035 (environ 36 milliards d'euros).
De quoi justifier pas mal d'investissements en R&D. C'est également la raison de l'arrêt des Tesla Model S et Model X.
On retrouve la même logique côté Tesla avec Optimus, côté Figure, côté 1X, côté chinois avec Unitree ou Xpeng. La différence, c'est que Toyota n'a pas attendu l'engouement récent pour se positionner : huit ans de développement, ça commence à faire une base solide.
Ce qu'on en pense
Ok, c'est spectaculaire. Mais attention, dans le cas de la démo, il était à la même place. Quand un humain saura s'adapter qu'importe l'angle. Puis, le robot, lui, n'est pas capable de jouer aussi vite qu'un humain. C'est donc une prouesse dans un cas spécifique (donc les joueurs pro peuvent dormir tranquilles).
Reste à voir ce qui sortira vraiment de ces labos pour arriver dans la vraie vie. Parce qu'un robot capable de mettre un tir à 24 mètres, c'est impressionnant. Mais un robot capable d'aider dans un bloc opératoire ou sur une station orbitale, ça serait quand même autre chose.