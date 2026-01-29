Tesla arrête les Model S et Model X au profit des robotaxis et de la conduite autonome

Qu'en penser ?



En Bourse, l’action Tesla évolue autour de 430 dollars, avec une capitalisation dépassant les 1 400 milliards. Les analystes restent divisés : certains voient dans l’IA et la robotique un relais de croissance colossal, d’autres s’inquiètent d’une valorisation déjà très élevée au regard des performances automobiles actuelles.



Tesla réussit un trimestre meilleur qu’attendu, mais pas exceptionnel. La vraie histoire n’est plus seulement celle des voitures électriques : elle se joue désormais dans l’autonomie, la robotique, l’énergie et l’IA. L’entreprise d’Elon Musk semble prête à sacrifier une partie de ses marges à court terme pour tenter un basculement stratégique d’ampleur.