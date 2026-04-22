ChatGPT Images 2 : comment OpenAI veut dominer les images IA
Par Laurence - Publié le
OpenAI accélère sur tous les fronts. L’entreprise vient de lever le voile sur ChatGPT Images 2, une nouvelle génération de modèle dédié à la création visuelle, tout en renforçant son offensive côté productivité avec une montée en puissance de Codex et un nouveau programme orienté entreprises.
Avec ChatGPT Images 2, OpenAI s’attaque à l’un des points faibles historiques des modèles d’images : la gestion du texte. Il s'agit ici de produire des visuels exploitables, capables d’intégrer du contenu rédactionnel lisible — un élément clé pour des usages comme les présentations, les affiches ou même des magazines entiers.
Le modèle introduit plusieurs améliorations notables, comme des images pouvant atteindre une résolution 2K, la prise en charge de multiples formats et ratios, la capacité à rechercher des informations sur le web avant génération, une meilleure gestion des langues non latines et deux modes : Instant (rapide) et Thinking (plus avancé). OpenAI met ainsi en avant une vision ambitieuse : transformer ChatGPT en véritable outil de création graphique, capable de rivaliser avec des solutions plus traditionnelles.
En parallèle, OpenAI continue de repositionner Codex. Initialement centré sur le code, l’outil évolue désormais vers une plateforme plus large, capable de structurer, analyser et produire du contenu à partir de multiples sources. La nouveauté majeure s’appelle Codex Labs. L’objectif : accompagner directement les entreprises dans l’intégration de ces agents IA dans leurs workflows.
Concrètement, Codex ne se limite plus au développement. Il peut désormais synthétiser des informations issues de différents outils, générer des briefs, plans ou checklists, et automatiser certaines tâches opérationnelles. OpenAI cherche ici à transformer Codex en super app professionnelle, capable d’orchestrer des flux de travail complexes, bien au-delà du simple coding.
Enfin, côté Apple, OpenAI continue d’affiner son intégration avec iOS et iPadOS, notamment via un widget ChatGPT amélioré. Une évolution mineure en apparence, mais qui s’inscrit dans une stratégie plus large : rendre l’IA omniprésente dans l’écosystème mobile.
Avec ChatGPT Images 2 et Codex Labs, OpenAI confirme son changement de dimension. L’entreprise ne se contente plus de proposer des modèles performants : elle construit un véritable écosystème d’outils, à la fois créatifs et productifs.
Derrière ces annonces, une ambition se dessine clairement : faire de ChatGPT une plateforme centrale, capable de couvrir aussi bien la création de contenus que l’automatisation du travail en entreprise. Une évolution qui rapproche encore un peu plus l’IA générative des usages concrets — et quotidiens.
Une génération d’images plus précise et crédible
Avec ChatGPT Images 2, OpenAI s’attaque à l’un des points faibles historiques des modèles d’images : la gestion du texte. Il s'agit ici de produire des visuels exploitables, capables d’intégrer du contenu rédactionnel lisible — un élément clé pour des usages comme les présentations, les affiches ou même des magazines entiers.
Le modèle introduit plusieurs améliorations notables, comme des images pouvant atteindre une résolution 2K, la prise en charge de multiples formats et ratios, la capacité à rechercher des informations sur le web avant génération, une meilleure gestion des langues non latines et deux modes : Instant (rapide) et Thinking (plus avancé). OpenAI met ainsi en avant une vision ambitieuse : transformer ChatGPT en véritable outil de création graphique, capable de rivaliser avec des solutions plus traditionnelles.
Codex devient une plateforme IA pour les entreprises
En parallèle, OpenAI continue de repositionner Codex. Initialement centré sur le code, l’outil évolue désormais vers une plateforme plus large, capable de structurer, analyser et produire du contenu à partir de multiples sources. La nouveauté majeure s’appelle Codex Labs. L’objectif : accompagner directement les entreprises dans l’intégration de ces agents IA dans leurs workflows.
Concrètement, Codex ne se limite plus au développement. Il peut désormais synthétiser des informations issues de différents outils, générer des briefs, plans ou checklists, et automatiser certaines tâches opérationnelles. OpenAI cherche ici à transformer Codex en super app professionnelle, capable d’orchestrer des flux de travail complexes, bien au-delà du simple coding.
Enfin, côté Apple, OpenAI continue d’affiner son intégration avec iOS et iPadOS, notamment via un widget ChatGPT amélioré. Une évolution mineure en apparence, mais qui s’inscrit dans une stratégie plus large : rendre l’IA omniprésente dans l’écosystème mobile.
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Avec ChatGPT Images 2 et Codex Labs, OpenAI confirme son changement de dimension. L’entreprise ne se contente plus de proposer des modèles performants : elle construit un véritable écosystème d’outils, à la fois créatifs et productifs.
Derrière ces annonces, une ambition se dessine clairement : faire de ChatGPT une plateforme centrale, capable de couvrir aussi bien la création de contenus que l’automatisation du travail en entreprise. Une évolution qui rapproche encore un peu plus l’IA générative des usages concrets — et quotidiens.