ChatGPT Images 2 : comment OpenAI veut dominer les images IA

Une génération d’images plus précise et crédible

Codex devient une plateforme IA pour les entreprises

Qu'en penser ?



Avec ChatGPT Images 2 et Codex Labs, OpenAI confirme son changement de dimension. L’entreprise ne se contente plus de proposer des modèles performants : elle construit un véritable écosystème d’outils, à la fois créatifs et productifs.



Derrière ces annonces, une ambition se dessine clairement : faire de ChatGPT une plateforme centrale, capable de couvrir aussi bien la création de contenus que l’automatisation du travail en entreprise. Une évolution qui rapproche encore un peu plus l’IA générative des usages concrets — et quotidiens.

Avec ChatGPT Images 2,. Il s'agit ici de produire des, capables d’intégrer du contenu rédactionnel lisible — un élément clé pour des usages comme les présentations, les affiches ou même des magazines entiers.Le modèle introduit plusieurs améliorations notables, comme des images pouvant atteindre une, la prise en charge de multiples formats et ratios, la capacité à rechercher des informations sur le web avant génération, une meilleure gestion des langues non latines et deux modes :(rapide) et(plus avancé). OpenAI met ainsi en avant une vision ambitieuse :, capable de rivaliser avec des solutions plus traditionnelles.. Initialement centré sur le code, l’outil évolue désormais vers une plateforme plus large, capable de structurer, analyser et produire du contenu à partir de multiples sources. La nouveauté majeure s’appelle Codex Labs. L’objectif : accompagner directement les entreprises dans l’intégration de ces agents IA dans leurs workflows.Il peut désormais synthétiser des informations issues de différents outils, générer des briefs, plans ou checklists, et automatiser certaines tâches opérationnelles. O, capable d’orchestrer des flux de travail complexes, bien au-delà du simple coding.Enfin, côté Apple,Une évolution mineure en apparence, mais qui s’inscrit dans une stratégie plus large : rendre l’IA omniprésente dans l’écosystème mobile.