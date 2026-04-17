Anthropic lance Claude Design : une menace pour Figma et les outils classiques

Une IA qui apprend de vous

Vers une chaîne de production unifiée

Une offensive directe sur les outils traditionnels

Au cœur de Claude Design, on retrouve. L’approche est simple sur le papier, mais ambitieuse dans l’exécution : dès le départ, l’IA analyse le code source et les fichiers de design d’une équipe pour en déduire automatiquement un design system complet.L’idée est d’éviter les allers-retours classiques entre designers et développeurs, en proposant une base cohérente dès le départ.Claude Design permet ensuite de, mais aussi d’importer des documents (PowerPoint, Excel, Word), des images, ou même de capturer des éléments directement depuis un site web pour générer des prototypes réalistes.Claude Design intègre des fonctions de collaboration, d’édition et d’export, avec la possibilité de transférer facilement les projets vers Claude Code pour passer à la phase de développement.Cette continuité entre design et code illustre une tendance de fond dans l’IA :Là où les outils traditionnels segmentent encore fortement les workflows (Figma, IDE, gestion de projet), Anthropic cherche à tout regrouper dans une même interface. Le produit s’inscrit d’ailleurs dans une suite plus large comprenant aussi Claude Cowork, confirmant la volonté de couvrir l’ensemble du cycle de création.Bien évidemment ce genre de programme n'est pas sans soulever certaines craintes de la part des professionnels et de la survie de leur métier.. L’entreprise s’attaque frontalement aux outils historiques du design et du prototypage, en proposantLe positionnement est clair : permettre de passer d’une idée à une interface exploitable en quelques minutes, sans multiplier les logiciels. Est-ce que les équipes accepteront de déléguer une partie du processus créatif à une IA, notamment sur des sujets aussi sensibles que l’identité visuelle ou l’expérience utilisateur ? Mais une chose est certaine : avec Claude Design, l’IA ne se contente plus d’assister les développeurs, elle commence à redéfinir la manière même dont les produits numériques sont conçus.