Anthropic lance Claude Design : une menace pour Figma et les outils classiques
Par Laurence - Publié le
Anthropic continue d’étendre son écosystème autour de Claude avec une nouveauté dédiée aux créatifs. Baptisée Claude Design, cette fonctionnalité en preview pour le moment entend automatiser la création d’interfaces. Une nouvelle étape dans la stratégie de la société, qui cherche clairement à transformer son assistant en véritable plateforme de production.
Au cœur de Claude Design, on retrouve le modèle Claude Opus 4.7, présenté comme plus performant sur les tâches créatives. L’approche est simple sur le papier, mais ambitieuse dans l’exécution : dès le départ, l’IA analyse le code source et les fichiers de design d’une équipe pour en déduire automatiquement un design system complet.
Couleurs, typographies, composants… tout est intégré et réutilisable instantanément dans les projets suivants. L’idée est d’éviter les allers-retours classiques entre designers et développeurs, en proposant une base cohérente dès le départ.
Claude Design permet ensuite de partir d’un simple prompt texte, mais aussi d’importer des documents (PowerPoint, Excel, Word), des images, ou même de capturer des éléments directement depuis un site web pour générer des prototypes réalistes.
Au-delà de la génération d’interfaces, Anthropic mise sur une logique d’outillage complet. Claude Design intègre des fonctions de collaboration, d’édition et d’export, avec la possibilité de transférer facilement les projets vers Claude Code pour passer à la phase de développement.
Cette continuité entre design et code illustre une tendance de fond dans l’IA : réduire les frictions entre les étapes de production. Là où les outils traditionnels segmentent encore fortement les workflows (Figma, IDE, gestion de projet), Anthropic cherche à tout regrouper dans une même interface. Le produit s’inscrit d’ailleurs dans une suite plus large comprenant aussi Claude Cowork, confirmant la volonté de couvrir l’ensemble du cycle de création.
Bien évidemment ce genre de programme n'est pas sans soulever certaines craintes de la part des professionnels et de la survie de leur métier. Avec Claude Design, Anthropic ne se contente pas d’ajouter une fonctionnalité. L’entreprise s’attaque frontalement aux outils historiques du design et du prototypage, en proposant une approche pilotée par l’IA et centrée sur le langage naturel.
Le positionnement est clair : permettre de passer d’une idée à une interface exploitable en quelques minutes, sans multiplier les logiciels. Est-ce que les équipes accepteront de déléguer une partie du processus créatif à une IA, notamment sur des sujets aussi sensibles que l’identité visuelle ou l’expérience utilisateur ? Mais une chose est certaine : avec Claude Design, l’IA ne se contente plus d’assister les développeurs, elle commence à redéfinir la manière même dont les produits numériques sont conçus.
Une IA qui apprend de vous
Au cœur de Claude Design, on retrouve le modèle Claude Opus 4.7, présenté comme plus performant sur les tâches créatives. L’approche est simple sur le papier, mais ambitieuse dans l’exécution : dès le départ, l’IA analyse le code source et les fichiers de design d’une équipe pour en déduire automatiquement un design system complet.
Couleurs, typographies, composants… tout est intégré et réutilisable instantanément dans les projets suivants. L’idée est d’éviter les allers-retours classiques entre designers et développeurs, en proposant une base cohérente dès le départ.
Claude Design permet ensuite de partir d’un simple prompt texte, mais aussi d’importer des documents (PowerPoint, Excel, Word), des images, ou même de capturer des éléments directement depuis un site web pour générer des prototypes réalistes.
Vers une chaîne de production unifiée
Au-delà de la génération d’interfaces, Anthropic mise sur une logique d’outillage complet. Claude Design intègre des fonctions de collaboration, d’édition et d’export, avec la possibilité de transférer facilement les projets vers Claude Code pour passer à la phase de développement.
Cette continuité entre design et code illustre une tendance de fond dans l’IA : réduire les frictions entre les étapes de production. Là où les outils traditionnels segmentent encore fortement les workflows (Figma, IDE, gestion de projet), Anthropic cherche à tout regrouper dans une même interface. Le produit s’inscrit d’ailleurs dans une suite plus large comprenant aussi Claude Cowork, confirmant la volonté de couvrir l’ensemble du cycle de création.
Une offensive directe sur les outils traditionnels
Bien évidemment ce genre de programme n'est pas sans soulever certaines craintes de la part des professionnels et de la survie de leur métier. Avec Claude Design, Anthropic ne se contente pas d’ajouter une fonctionnalité. L’entreprise s’attaque frontalement aux outils historiques du design et du prototypage, en proposant une approche pilotée par l’IA et centrée sur le langage naturel.
Le positionnement est clair : permettre de passer d’une idée à une interface exploitable en quelques minutes, sans multiplier les logiciels. Est-ce que les équipes accepteront de déléguer une partie du processus créatif à une IA, notamment sur des sujets aussi sensibles que l’identité visuelle ou l’expérience utilisateur ? Mais une chose est certaine : avec Claude Design, l’IA ne se contente plus d’assister les développeurs, elle commence à redéfinir la manière même dont les produits numériques sont conçus.