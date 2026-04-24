STMicroelectronics : le retour en force après deux années difficiles
Par Laurence - Publié le
Après deux années compliquées, STMicroelectronics semble enfin sortir la tête de l’eau. Le groupe franco-italien de semi-conducteurs publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, marquant un début de reprise dans un secteur encore fragilisé.
Au premier trimestre 2026, STMicroelectronics affiche un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars, en hausse de 23 % sur un an. Une belle performance qui dépasse les prévisions du marché, établies autour de 3,04 milliards de dollars.
Après une très longue période de ralentissement, la tendance se redresse côté rentabilité : 171 millions de dollars de résultat d’exploitation, ce qui est au-dessus des attentes fixées à 165,8 millions.
Le groupe évoque une amélioration progressive de ses marchés clés, notamment dans l’automobile et l’industrie — deux segments qui avaient fortement pesé sur ses performances ces dernières années.
En effet, plusieurs indicateurs vont dans le sens d'une stabilisation : des prises de commandes soutenues, ainsi que des stocks revenus à la normale chez les distributeurs.
Rappelons que STMicroelectronics a été particulièrement exposé au ralentissement du secteur automobile, qui représente une part importante de son activité. La baisse de la demande, combinée à un ajustement des stocks chez les clients, avait fortement pesé sur les résultats en 2024 et 2025.
Ce début 2026 marque donc un possible tournant. Si les signaux sont encourageants, le contexte reste incertain. L’industrie des semi-conducteurs demeure sensible en fonction des cycles économiques, des tensions géopolitiques et des fluctuations de la demande. La reprise observée devra donc se confirmer dans les prochains trimestres.
Dans un contexte de souveraineté technologique, STMicroelectronics joue un rôle clé en Europe. Le groupe est notamment impliqué dans plusieurs projets liés à la relocalisation de la production de puces, enjeu majeur face à la domination asiatique et américaine.
Avec des résultats supérieurs aux attentes et une demande qui repart, STMicroelectronics envoie un signal positif au marché. Après avoir traversé une période difficile, le groupe amorce une phase de redressement qui pourrait marquer un véritable changement de dynamique. Dans un secteur cyclique et encore soumis à de nombreuses incertitudes, les prochains trimestres seront déterminants pour consolider cette reprise et inscrire durablement le groupe dans une nouvelle phase de croissance.
Un début d’année solide
Au premier trimestre 2026, STMicroelectronics affiche un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars, en hausse de 23 % sur un an. Une belle performance qui dépasse les prévisions du marché, établies autour de 3,04 milliards de dollars.
Après une très longue période de ralentissement, la tendance se redresse côté rentabilité : 171 millions de dollars de résultat d’exploitation, ce qui est au-dessus des attentes fixées à 165,8 millions.
Une demande qui repart
Le groupe évoque une amélioration progressive de ses marchés clés, notamment dans l’automobile et l’industrie — deux segments qui avaient fortement pesé sur ses performances ces dernières années.
Malgré l’incertitude macroéconomique, nous avons constaté une amélioration de la demande, souligne Jean-Marc Chéry.
En effet, plusieurs indicateurs vont dans le sens d'une stabilisation : des prises de commandes soutenues, ainsi que des stocks revenus à la normale chez les distributeurs.
Rappelons que STMicroelectronics a été particulièrement exposé au ralentissement du secteur automobile, qui représente une part importante de son activité. La baisse de la demande, combinée à un ajustement des stocks chez les clients, avait fortement pesé sur les résultats en 2024 et 2025.
Un secteur encore sous pression
Ce début 2026 marque donc un possible tournant. Si les signaux sont encourageants, le contexte reste incertain. L’industrie des semi-conducteurs demeure sensible en fonction des cycles économiques, des tensions géopolitiques et des fluctuations de la demande. La reprise observée devra donc se confirmer dans les prochains trimestres.
Dans un contexte de souveraineté technologique, STMicroelectronics joue un rôle clé en Europe. Le groupe est notamment impliqué dans plusieurs projets liés à la relocalisation de la production de puces, enjeu majeur face à la domination asiatique et américaine.
Qu'en penser ?
Avec des résultats supérieurs aux attentes et une demande qui repart, STMicroelectronics envoie un signal positif au marché. Après avoir traversé une période difficile, le groupe amorce une phase de redressement qui pourrait marquer un véritable changement de dynamique. Dans un secteur cyclique et encore soumis à de nombreuses incertitudes, les prochains trimestres seront déterminants pour consolider cette reprise et inscrire durablement le groupe dans une nouvelle phase de croissance.