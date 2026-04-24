STMicroelectronics : le retour en force après deux années difficiles

Un début d’année solide

Une demande qui repart

Malgré l’incertitude macroéconomique, nous avons constaté une amélioration de la demande

Un secteur encore sous pression

Qu'en penser ?



Avec des résultats supérieurs aux attentes et une demande qui repart, STMicroelectronics envoie un signal positif au marché. Après avoir traversé une période difficile, le groupe amorce une phase de redressement qui pourrait marquer un véritable changement de dynamique. Dans un secteur cyclique et encore soumis à de nombreuses incertitudes, les prochains trimestres seront déterminants pour consolider cette reprise et inscrire durablement le groupe dans une nouvelle phase de croissance.

Au premier trimestre 2026, STMicroelectronics affiche. Une belle performance qui dépasse les prévisions du marché, établies autour de 3,04 milliards de dollars.Après une très longue période de ralentissement, la tendance se redresse côté rentabilité :, ce qui est au-dessus des attentes fixées à 165,8 millions.Le groupe évoque une amélioration progressive de ses marchés clés, notamment dans l’automobile et l’industrie — deux segments qui avaient fortement pesé sur ses performances ces dernières années., souligne Jean-Marc Chéry.En effet, plusieurs indicateurs vont dans le sens d'une stabilisation : des prises de commandes soutenues, ainsi que des stocks revenus à la normale chez les distributeurs.Rappelons que, qui représente une part importante de son activité. La baisse de la demande, combinée à un ajustement des stocks chez les clients, avait fortement pesé sur les résultats en 2024 et 2025.Si les signaux sont encourageants, le contexte reste incertain. L’industrie des semi-conducteurs demeure sensible en fonction des cycles économiques, des tensions géopolitiques et des fluctuations de la demande. La reprise observée devra donc se confirmer dans les prochains trimestres.Dans un contexte de souveraineté technologique,. Le groupe est notamment impliqué dans plusieurs projets liés à la relocalisation de la production de puces, enjeu majeur face à la domination asiatique et américaine.