Un nouvel iPad Pro M2 et Magsafe pour cet automne ?

Power On

. En effet, lesde cette semaine ont été particulièrement nourries sur le sujet.Vu leur absence à, le journaliste des'attend à ce que. Il y avait quelques temps, il avait annoncé quepour Apple au niveau des lancements de produits, un record historique.Pour rappel, les précédents iPad Pro ont été lancés en juin 2017, octobre 2018, mars 2020 et avril 2021 -à savoirUn lancement pour automne 2022 serait -dès lors- tout à faitSelon les derniers bruits de couloir, les prochaines tablettes Pro pourraient être équipées d'une. Cette dernière gravée en 4 nm (par TSMC toujours) serait plus rapide et performante que sa grande soeur. Elle pourrait être dotée d'un GPU 9 et 10 cœurs, (contre 7 et 8 cœurs de la M1).Dans sa petite partie de questions-réponses,, même s'il trouve très tentante l'idée d'une gamme avec trois tailles de moniteurs. Il évoque également un projet d'écran 7Ksur lequel Appel travaillerait pour remplacer le Pro Display XDR sorti en 2019. Il clôture sur une touche d'espoir avec la nouvelle version du MacBook Air , qui -d'après ses sources- connaîtrait la: nouveau design plus fin, MagSafe et une puce M2.