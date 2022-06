Un iPad mini 7 ProMotion serait très improbable…

Depuis quelques heures, une rumeur circule sur le web chinois, suggérant qu'Apple sortirait un iPad mini ProMotion (avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz).Il se déclare en effet très surpris et invoque pour cela des questions de coûts et de compatibilité : en effet, l'écran LCD Oxyde que Cupertino utilise -actuellement- pour l'iPad mini n'est pas compatible avec la technologie ProMotion. Il faudrait alors que la firme envisage un autre type de dalle, beaucoup plus onéreuse, pour l'iPad mini.