Apple devrait-elle retarder la fonction "Stage Manager" d'iPadOS 16 ?

Si Stage Manager est l'avenir d'iPadOS pour les utilisateurs professionnels, j'espère qu'Apple comprendra qu'il ne peut pas être précipité de la sorte. Nous avons attendu des années pour cela ; autant l'obtenir au printemps 2023 !

D'après Mark Gurman -toujours dans les petits papiers d'Apple- les équipes de Cupertino travailleraient d'arrache-pied afin del'expérience utilisateur et notamment Stage Manager.En effet, une des fonctions phares d'iPadOS 16 -réservée aux iPad dotés de la puce M1- serait. Pire encore, elle recevrait, depuis sa présentation, denotamment au niveau de l'approche d'Apple dans ce nouveau mode multitâche. Certains appelant même la firme à retarder la fonctionnalité entièrement en raison de ses lacunes.De son côté, Federico Viticci, grand acteur de la communauté Apple, a souligné sa frustration à l'égard de la fonction sur son compte Twitter. Il affirme en effet que les décisions au niveau de la conception seraient. La fonctionnalité lui semble instable, difficile à utiliser, et présente globalementSon avis est tranché,Aussi suggère-t-il carrément de la repousser de plusieurs mois et de changer d'approche.Pour rappel,(jusqu'à 4), de redimensionner les fenêtres, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (et de créer des groupes), tout en proposant une (bien) meilleure gestion des moniteurs externes.Cette nouvelle fonctionnalité a été pensée pour répondre à une demande grandissante des utilisateurs souhaitant un système multitâche plus adapté aux possibilités offertes par les tablettes d'Apple.