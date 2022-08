La NASA envoie un iPad autour de la Lune pour aider Alexa à utiliser Webex

Artemis 1

montrer comment la technologie commerciale pourrait aider les futurs astronautes dans des missions spatiales lointaines

J'imagine un avenir où les astronautes pourront accéder à des informations sur l'état des vols et la télémétrie -telles que l'orientation des engins spatiaux, les niveaux d'alimentation en eau ou l'état de la tension de la batterie, grâce à de simples commandes vocales

pour communiquer avec Alexa et lui répondre

C’est pour cela, que la missions’apprête à débuter avec le lancement de la fusée lunaireet, le vaisseau spatial sans équipage,et ce, afin de préparer l’envoi d’un équipage dans l'espace.Le test de l’assistant vocal (dénommé pour l’occasion Callisto) serait plus simple avec un équipage, mais ne pourra se faire qu’avec la tablette pommée. On a vu en effet quel rôle l'iPad a pu jouer sur l'ISS au quotidien ( voir notre article sur le sujet ).Dans un billet de blog , la NASA explique le processus. En accord avec la firme aéronautique Lockheed Martin Amazon et Cisco, il s'agit deà bord du premier vol d'Orion, afin deEn effet, pour la NASA, l’interface homme - machine passe par la reconnaissance vocale. Howard Hu, directeur adjoint du programme Orion aude la NASA, y croit fermement :. Finalement, cette installation comprendra un iPad , pour tester le logiciel de visioconférence Webex et transmettre la vidéo et l'audio à partir du centre de contrôle de mission, ainsi que du matériel et des logiciels personnalisés par Lockheed Martin et Amazon , pour Alexa.