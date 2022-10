Tout savoir sur Notes sur Mac, iPad et iPhone

Compétence Mac

Sommaire complet de la formation :

1 • Avant tout, quelques vérifications !

Où se trouvent vos notes ?

Synchroniser vos notes avec iCloud ou le service de votre choix

Déplacer des notes d'un service à un autre

Déplacer des dossiers de notes d'un service à un autre

Désactiver les services devenus inutiles



2 • Créer des notes sur Mac

Que peut-on mettre dans une note ?

Créer une nouvelle note / dupliquer une note

Supprimer une note

Récupérer une note effacée



3 • Rédiger des notes sur Mac

Personnaliser l'apparence du texte

Modifier la police de caractères et la couleur du texte dans Notes

Créer des listes à cocher

Créer des listes à puces, à tirets ou numérotées

Ajouter un tableau dans une note

Ajouter des mots-clés dans une note

Ajouter des photos et des vidéos

Scanner des documents avec votre iPhone ou iPad



4 • Créer des notes rapides sur Mac

Créer une note rapide depuis n'importe où !

Créer une note rapide depuis un coin actif

Les options des notes rapides sur Mac



5 • Naviguer facilement dans Notes sur Mac

Afficher toutes les pièces jointes

Ouvrir une note dans une fenêtre distincte

Trouver rapidement une note

Ajouter un élément dans une note depuis n'importe quelle application



6 • Créer des dossiers dans Notes et s'organiser

Créer des dossiers simples

Organiser et classer vos notes

Créer des dossiers intelligents

Épingler les notes pour qu'elles restent en haut

Trier les notes par date et par titre



7 • Verrouiller une note sur Mac

Verrouiller une note

La sécurité des notes verrouillées

Retirer la protection d'une note



8 • Partager des notes sur Mac

Inviter une personne à partager une note

Tous les outils pour collaborer dans une note partagée

Imprimer une note

Exporter une note au format PDF

C'est la fin de cette formation !

Conclusion

Votre avis

