L'iPad Air 4 (2020), la bonne affaire du moment ?

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

(le capteur d'empreintes) sur la tranche permet de gagner de l'espace à l'écran. Souvent qualifié de mini-iPad Pro, ce modèle intègre aussi, y compris dans les jeux les plus gourmands.Parmi les fonctionnalités phares, on noterade 2 360 x 1 640 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) de 500 nits (très lumineux), avec technologie True Tone, une large gamme de couleurs (P3).En revanche,suivant les usages. Mais ces défauts restent présents sur la dernières version, et ne en rien rédhibitoires pour un usage avancé. D'autant qu'avec le port USB C, vous pouvez l'équiper comme un iPad Pro 11" , avec de nombreux accessoires.Si l' iPad Air 5 apportait plusieurs nouveautés intéressantes, comme la puce Apple M1, la 5G ou la fonction Cadre Centré, cette version a surtout permis desoit une belle réduction sur le prix du neuf, avec ce modèle reconditionné.Bref,. On regrettera juste qu'Apple réserve certaines fonctions d'iPadOS 16 à la puce M1 (comme Stage Manager et la gestion des écrans externe avancée), un peu dommage car cette tablette semble tout à fait capable de gérer un système de fenêtrage avancé.