Apple en octobre : iPad Pro M2, iPad 10, Mac M2, iPadOS 16 et macOS Ventura ?

nouvel iPad Pro remanié avec un processeur M2

Ce dernier devrait porter sur les prochains iPad et Mac avec leurs nouveaux systèmes d'exploitation : iPadOS 16 et macOS Ventura.Pour cette semaine, Mark Gurman revient sur le reste des sorties produits de 2022, à commencer par, ce qui a été confirmé par d'autres médias américains. Il serait disponible en deux versions,, les deux étant compatibles. Cet iPad Pro 2022 devrait bénéficier d'une meilleure autonomie ainsi que de nouveaux accessoires.Il s'agirait de la plus importante mise à jour de cette tablette, portant le nom de code J272. Elle pourrait être équipée d'une puce A14 Bionic et d'un écran Retina, comme l'iPad Air, qui serait légèrement plus grande, passant à 10,5 ou 10,9 pouces.(pour anticiper la réforme européenne du printemps 2023 qui impose cette norme à tous les ordinateurs portables, les smartphones ou encore les tablettes). L'USB-C permettrait également de se connecter plus facilement à des