L'iPad 9 à 369€ (-70€), MacBook Air M2 à 1299€ (-200€), MacBook Pro 16" à 2359€ (-390€)

iPad 9 dès 369€

MacBook Air M2 dès 1299€

MacBook Pro 16" dès 2359€

sur le même sujet

L'iPad 9 ne dispose pas du nouveau design de la toute dernière génération, mais, soit une réduction de 70 euros sur le tarif officiel d'Apple, désormais fixé à 439 euros. Les 220 euros d'économie par rapport à l'iPad de dixième génération pourront être mis à profit afin de s'offrir des accessoires comme l'Apple Pencil ou un ensemble clavier/trackpad.Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme équipé d'une puce Apple Silicon M2 avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU ainsi qu'un stockage SSD de 256 Go, soit 200 euros d'économie.ce qui représente une réduction de 150 euros.soit une réduction de 390 euros sur le tarif de base pour une machine embarquant une puce Apple Silicon M1 Pro avec 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD.