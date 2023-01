L'iPad mini 3 est désormais obsolète

Comme prévu,Pour rappel, l'iPad mini 3 se distinguait en étant la première tablette compacte de la gamme à embarquer Touch ID, et proposait une puce A7, un coprocesseur M7 et un écran Retina. Apple estime que ses produits deviennent vintage après cinq années de commercialisation, et obsolètes après sept ans. Cette classification permet de prévenir les utilisateurs d'une disponibilité limitée des pièces de rechange, et non de leur incapacité à fonctionner correctement. Ainsi, ces iPad pourront encore bénéficier du SAV, dans la limite des pièces disponibles. En clair, il sera sage de prendre rapidement rendez-vous en Apple Store, si vous détenez une de ces machines, et que cette dernière nécessite une réparation.