Les iPad mini 3 seront bientôt obsolètes

HORIZON Pro : Cinéma 4K

HORIZON PRO est un vidéoprojecteur home cinéma 4K HDR polyvalent et facile à utiliser. Il n’est pas plus grand qu’une boîte à chaussures. Avec son design particulièrement élégant, il saura trouver une place aisément. Sa luminosité élevée (2 200 Lumens Ansi) permet de ne pas obscurcir complètement la pièce et de lors des projections. L’HORIZON PRO s’avère aussi très silencieux, quasi inaudible. Il peut aussi se connecter en HDMI à n’importe quelle autre source et dispose d’une prise USB. Enfin, l’HORIZON PRO évite la fatigue oculaire de l’éclairage bleu des écrans traditionnels.