Test du support magnétique Benks (iPad Pro) et de la coque MagEZ Case Pro (iPad mini 6)

. Il permet de venir "fixer" magnétiquement la tablette (grâce à ses aimants déjà présents) et surtout, de l'orienter dans tous les sens ! Très bien conçu et d'une finition exemplaire, il se range facilement et offre une très bonne stabilité en mode "bureautique".: placé sur son chargeur magnétique ou sur un pied orientable , type MagSafe, elle va se chargement sans devoir la brancher ! Un produit deux-en-un plutôt efficace pour qui cherche protection et charge sur un même accessoire.