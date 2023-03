Un casque pensé pour l'éducation chez Logitech avec le Zone Learn

Casque Logitech Zone Learn

Un casque durable, à l'épreuve du temps et des enfants

Nous avons conçu Zone Learn en mettant l'accent sur l'audio pour les applications d’apprentissage numériques afin que les élèves de tous niveaux restent dans leur zone d’apprentissage et dans leur monde d'imagination, d’évolution et de possibilités sans être soumis à trop de distractions. Chez Logitech, nous avons des années d'expérience dans le domaine de l'audio et nous avons donc pu apporter notre expertise pour le développement de ce casque dédié aux élèves du primaire au lycée.

Après son étui pour iPad Rugged Lite conçu pour résister aux affres d'une vie d'écolier et disposant d'un châssis renforcé permettant d'encaisser des chutes d'une hauteur d'1,20m, Logitech poursuit dans la même veine, cette fois pour l'audio. Le Zone Learn est donc(il englobe les oreilles de l'utilisateur, mais des coussinets différents permettront de passer au format supra-auriculaire, reposant sur les oreilles )(afin de ne pas gêner les autres élèves avec le son provenant des haut-parleur du casque)lors des activités d'apprentissage numérique.Selon Michele Hermann, Directrice Générale et Responsable des Solutions éducation chez Logitech :Le confort et l'ergonomie on tété pensés pour convenir à différentes morphologies etSelon une enquête menée par Logitech et Education Week auprès de plus de 1000 professeurs, 74 % des personnes interrogées affirment que le niveau de confort d'un élève lors de l'utilisation d'une technologie éducative aimpact sur son engagement. Comme l'étui Rugged Lite, le casque Zone Learn a été conçu pour résister à des chutes d'une hauteur d'1,20m, et la possibilité de le connecter en mini jack 3,5mm, USB-A et USB-C lui offre une grande polyvalence. Le casque intègre également 22% de plastique recyclé post consommation.