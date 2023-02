Un étui pour iPad pensé pour les salles de classe avec le Rugged Lite de Logitech

Étui pour iPad Logitech Rugged Lite

idéal pour que les élèves puissent naturellement l’utiliser au quotidien

prêt à affronter toutes les chutes qui peuvent survenir au cours d'une journée d'école

les enseignants et les élèves ont besoin d'une technologie adaptée aux réalités de la salle de classe et, avec Rugged Lite, les élèves continueront d'apprendre tout en ayant des équipements protégés. Nous avons appris directement des élèves dans des situations de cours réelles, et nous avons combiné cela avec le retour d’expérience des enseignants pour développer un étui clavier qui est conçu pour l'école et prêt à l’usage pour la classe.

Un étui à 109€ pour les iPad 7, 8 et 9

brise-fers

conçue pour résister à plus de 50 produits chimiques courants en classe

Selon le constructeur,. Lorsque le Rugged Litei est replié, il est possible de facilement dessiner et lire, en classe et à la maison.Il est donc. Selon Sandro Fulgheri, responsable de la division Éducation de Logitech en Europe,Le Logitech Rugged Lite est compatible avec les iPad 7/8 et 9, des modèles aux tarifs moins élevés que l'iPad 10 et plus adaptés auxenfants. Le clavier qui comprend des touches de raccourcis iPadOS est doté de touches anti-pincement scellées sous une membrane durable et nettoyable, résistante aux liquides,. Logitech indique que la connexion se fait en Bluetooth LE et quesur la base d'une heure d'utilisation par jour, y compris les jours fériés et les week-ends pendant huit mois consécutifs. Enfin, une petite dragonne orange sur le dessus permettra de placer un Crayon de Logitech, ou un Apple Pencil.