L'App de montage LumaFusion propose l'option Studio Multicam en achat intégré

L'App de montage LumaFusion passe en version 4.0

Une fonction proposée via un achat intégré

LumaFusion Luma Touch Llc 22.99€

STUDIO MULTICAM !

- Le montage multicam réinventé pour une expérience tactile

- Synchronisez plusieurs prises de vue sous différents angles, puis visionnez-les et touchez-les pour passer d'un angle à l'autre et créer votre chef-d'œuvre.

- Application disponible en tant qu'achat unique intégré à l'application.

- Pour en savoir plus, visitez luma-touch.com/multicam.



NOUVEAUTÉS :

- Interface graphique pour les filtres passe-bande, passe-haut, haut étage, passe-bas, bas étage et égaliseur paramétrique.

- Filtre d'isolation de la voix



AMÉLIORATIONS :

- Reliez automatiquement les médias provenant de périphériques externes

- Lorsque vous reliez manuellement un média manquant, LumaFusion relie désormais tous les clips avec le même média.

- Accrochez au curseur temporel lorsque vous glissez/ajustez.

- Les dossiers liés apparaissent comme désactivés s'ils ne sont pas connectés

- Les aperçus des sources de la bibliothèque reflètent les paramètres du projet en cours

- Les archives de projet avec plusieurs utilisations de tables de correspondance sont considérablement réduites.



CORRECTIONS :

- Amélioration de la stabilité et des performances de LumaFusion

Puisqu'Apple ne se décide pas à proposer une version pour iPad de Final Cut Pro, la voie est libre pour les éditeurs tiers, dont LumaTouch,. Les utilisateurs qui souhaitent faire du montage vidéo sur l'iPad connaissent bien LumaFusion et apprécient les efforts répétés de l'éditeur pour améliorer son logiciel, comme la possibilité d'éditer des vidéos depuis un disque dur ou un SSD externe sur les tablettes disposant d'un port USB-C oou Thunderbolt depuis la version 3.0 proposée en juillet 2021.En passant en version 4.0,en les touchant tout à tour, tout en profitant d'une piste audio unique pour le montage finale grâce à la fonction Primary Track. Cette nouveauté devrait ravir les amateurs de montage sur iPad et permettre d'obtenir plus simplement et rapidement un résultat final plus poussé. La fonction Multicam Studio est disponible via un achat intégré à 23,99 euros au sein de l'App.LumaFusion 4.0 propose également quelques nouveautés, comme une interface graphique pour les filtres, un filtre d'isolation de la voix, ainsi que des améliorations pour la gestion et la récupération de fichiers sur un volume externe, des corrections de bugs et l'optimisation des performances générales.. Le programme nécessite 201,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.4 minimum, ou un Mac M1 sous macOS 11.0.