Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad sont disponibles !

Le logiciel de montage vidéo professionnel de Cupertino arrive enfin sur iPad.. Il sera également possible d'utiliser l'Apple Pencil pour agrémenter les vidéos, et la fonction de survol de l' iPad Pro M2 sera également mise à profit pour parcourir et prévisualiser rapidement les différentes séquences.Les possesseurs de claviers, comme le Magic Keybaord ou le Smart Keyboard Folio pourront égalementet le mode Référence permettra d'ajuster finement le rendu des couleurs sur la dalle Liquid Retina XDR de l'iPad Pro 12,9 pouces.(en ProRes sur l'iPad Pro M2) tout en profitant de réglages pour la mise au point, la balance des blancs et l'exposition. L'application disposera dune fonction Multicam permettant de synchroniser et d'éditer simplement les différents plans d'une vidéo.Une fonction de recadrage automatique sera également de la partie tout comme des optimisations pour l'audio, comme la possibilité d'isoler les voix ou de supprimer le bruit de fond.Final Cut Pro pour iPad permettra d'importer des projets en provenance d'iMovie, de sélectionner des contenus au sein de Fichiers et de Photos, et il sera possible d'exporter le projet final afin de le retravailler sur un Mac. Le logiciel souffre dans cette première itération de quelques limites qu'il est bon de connaitre avant de se lancer. I, ce qui pourra causer quelques problèmes pour les vidéos longues en 4K ou pour les iPad dotés d'une puce M1 et d'un stockage de 64 ou 128 Go. De plus, une fois le projet de l'iPad exporté sur Mac, il ne sera plus possible de l'utiliser sur l'iPad. Bien entendu, il s'agit d'une première version, et les mises à jour à venir pourront améliorer certains points.. Un mois d'essai gratuit sera toutefois proposé afin de. Evidemment, ce changement par rapport à l'achat définitif à 349 euros de la version Mac pourra en faire râler certains, même si le tarif de l'abonnement reste assez contenu.Avec Logic Pro pour iPad,. Les projets s'appuyant sur les voix, le beat making et les instruments virtuels et ne nécessitant pas d'enregistrer des instruments avec de nombreux micros dans une salle dédiée (qui dispose déjà du matériel nécessaire et très souvent de meilleure qualité), comme une batterie ou un ensemble de cordes, devraient donc pouvoir être intégralement conçus sur la tablette.. L'interface permettra d'accéder rapidement aux plug-ins et l'Apple Pencil de dessiner directement les automations sur les pistes. Comme pour Final Cut Pro, il sera envisageable de connecter un clavier afin de profiter de divers raccourcis et accélérer l'édition et la mise en forme des projets.L'interface comprendra. Logic Pro pour iPad comprendra une sélection de plus de 100 instruments et effets provenant directement de la version pour Mac, et quelques nouveautés comme le synthétiseur Sample Alchemy avec une interface et des paramètres adaptés au tactile.Avec l'interface tactile, le beat making est bien évidemment à l'honneur etcomme Beat Breaker, Quick Sampler, Step Sequencer et Drum Machine Designer.comprenant les tranches, les contrôles de panoramique, l'accès aux vumètre, aux bus et aux listes de plug-ins activés sur chaque piste, avec la possibilité d'agir sur plusieurs paramètres simultanément grâce au multi touch., ou encore importés depuis GarageBand. Logic Pro sur iPad permettra d'exporter les pistes individuellement ou de faire un bounce complet du projet dans différents formats, avec ou sans compression. Reste à utiliser cette nouvelle version pour savoir ce qu'elle a réellement dans le ventre. En attendant, v. Comme pour Final Cut Pro, une période d'essai gratuit d'un mois sera proposée avant de choisir votre éventuelle formule d'abonnement.