Final Cut Pro pour iPad est-il un gros raté ? L'avis d'un pro !

Si le dictonprend ici tout son sens, on s'étonne que la Pomme arrive si tardivement sur son propre système mobile.Dans l'intervalle, Tim Cook n'a cessé de vanter les mérites de l'iPad, à coup de publicités et de grandes déclarations, en le positionnant comme unà part entière.Pour, de la chaîne Explique-moi encore , ce logiciel serait tout simplement.... Derrière ce titre très critique,, qui ne correspond manifestement pas du tout à ses besoins.Les limitations sont telles que François se demande vraiment quel pourrait être l'usage pour un professionnel ou un amateur éclairé, en dehors du simpleEt: il faut impérativement transférer des dizaines de Go de données sur le disque interne, à supposer que l'on ait assez d'espace. Et de souligner le tarif des tablettes offrant 1To de SSD sont aussi chères qu'un Mac, surtout lorsqu'on y rajoute les accessoires !Pour François,: Apple n'a pas su réinventer le programme, qui reste assez conforme à la version Mac, sans réelle nouveautés en matière de workflow. Quant à profiter de l'écran tactile, en dehors des petits dessins au stylet, Apple n'a pas réellement transcendé les usages, pas suffisamment pour nous faire quitter la bonne vieille souris ! Finalement, pourquoi ne pas prendre son Mac, qui n'est finalement pas beaucoup plus encombrant dans un sac qu'un iPad Pro avec tous ses accessoires...L'augment peut toutefois être remis en cause par la nouvelle génération, comme le reconnait François,. Les usages, les besoins et les habitudes étant bien différentes suivant les individus, peut-être que la Pomme cherche avant tout un nouveau public avec cette version tactile de FCP.: pour pouvoir lire un projet issus de la version macOS, il faut impérativement que le programme soit ISO entre les deux plateformes -ce qui est loin d'être le cas, contrairement à Resolve par exemple.D'ailleurs, comme le souligne François,a de quoi dissuader les potentiels clients du logiciel. Pourquoi ne pas l'avoir lancé gratuitement en beta dans un premier temps ?Cette version arrive non seulement tardivement, mais surtout avec de gros manques en terme de fonctionnalités, et les options inédites qui auraient pu nous tenter de l'utiliser sont assez peu utiles, finalement.Puisqu'il faut bien terminer sur une note positive,. Il serait également bienvenu que la firme améliore aussi sa tablette, en proposant plusieurs ports, du stockage interne moins cher et des fonctionnalités avancées pour la gestion des écrans externes -et oui, Final Cut Pro ne prend même pas en charge le multi-écran d'iPadOS !