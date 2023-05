Final Cut Pro sur iPad : ces limitations risquent de réduire son intérêt !

Final Cut Pro sur iPad : pas de prise en charge des disques externes

Une mise à jour à venir ?

Alors qu'il faudra attendre jusqu'au 23 mai pour mettre la main sur le portage de Final Cut Pro sur iPad , certains journalistes et influenceurs ont déjà pu l'essayer en avant-première. C'est ainsi le cas de la célèbre iJustine, une grande fan de Final Cut Pro, qui évoque au sein de sa vidéo de grosses limitations pour cette première mouture. En effet,En sus de nécessiter un iPad avec une puce M1, l'usage de Final Cut Pro sur la tablette d'Apple risque d'être compliqué sur les modèles d'entrée de gamme. En effet, les iPad Air M1 débutent avec 64 Go de stockage, là où les premiers modèles d' iPad Pro M2 se contentent de 128 Go.Il faudra donc certainement(on ne connait pas encore le poids de Final Cut Pro sur iPad),, et oublier les longues vidéos en 4K avec plusieurs angles de vues pesant rapidement plusieurs dizaines voire centaines de Go. Reste à savoir si ces limitations seront également présentes sur Logic Pro pour iPad, dont les banques de son et plug-ins risquent déjà d'avoir un impact certain sur le stockage interne des tablettes (même si les projets sont souvent moins lourds que pour le montage vidéo).Bien entendu, il s'agit d'un premier jet pour Final Cut Pro sur iPad, et de futures mises à jour pourraient intégrer la prise en charge des projets sur un volume externe (ainsi que les plugins d'éditeurs tiers, ce qui a été toutefois déjà été annoncé par Apple), mais les solutions tierces comme LumaFusion proposent déjà cette pratique fonctionnalité. De plus,. Bref, il reste un peu de pain sur la planche avant que cette version de Final Cut Pro puisse réellement satisfaire les monteurs professionnels.