On a testé l'app Santé sur l'iPad !

Des données Santé nettement plus lisibles !

Afficher plus de données Sommeil

Comment l'installer ?

! Tout est plus net, plus lisible : la disposition permet désormais d'appréhender dans son ensemble ses informations favorites et non plus de devoir scroller des pages et des pages.. On note un rappel de couleur sur la partie supérieure de l'écran en harmonie avec l'onglet : rose pour le coeur, bleu pour le sommeil, orange pour l'activité...L'accès aux différents graphiques ne change pas. Désormais, l'affichage permet d'englober(logique). Les différents articles mis à disposition par Apple sont également plus accessibles et leur lecture plus confortable.Par exemple, avec le suivi du Sommeil, la présentation parle d'elle-même !Les écrans disponibles avec l'option, les graphiques semblentque sur la version iPhone.avec la possibilité de mettre côte à côte la durée de sommeil et la fréquence cardiaque.(surtout si vous avez plusieurs années d'enregistrement).Ensuite: Siri, les notifications, les renseignements médicaux et l'accès aux données et appareils.Très logiquement, la tablette se synchronisera automatiquement (quand elle sera connectée à un réseau toutefois) avec les dernières données de l'iPhone ou de son Apple Watch !