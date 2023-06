Quels sont les appareils compatibles avec iOS / iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma ?

bye bye l'iPhone X et les iPad Pro 1 !

Et le Mac ?

• iMac : 2019 et versions ultérieures

• iMac Pro : 2017

• MacBook Air : 2018 et versions ultérieures

• MacBook Pro : 2018 et versions ultérieures

• Mac Pro : 2019 et versions ultérieures

• Mac Studio : 2022 et versions ultérieures

• Mac mini : 2018 et versions ultérieures

watchOS 10 fonctionnera avec les Apple Watch compatibles watchOS 9

• Apple Watch Series 4

• Apple Watch Series 5

• Apple Watch SE (Tous les modèles)

• Apple Watch Series 6

• Apple Watch Series 7

• Apple Watch Series 8

• Apple Watch Ultra

Décidément les rumeurs ont été particulièrement efficaces cette année ! Malheureusement, iOS 17 et iPadOS 17 vont laisser sur le carreau quelques produits. En effet,, ce qui exclut l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus mais aussi l'iPhone X (tous avec une A11) !De son côté,! Restent donc sur le bord de la route : la première génération d'iPad Pro (A9X) et l'iPad 5 (A9)Si vous n'êtes pas sûr de votre machine ou de l'année exacte de votre Mac, il est facile de le vérifier en passant par le menu  > À propos de ce Mac. Le nom et l'année du modèle seront affichés en haut.Promettant quelques sympathiques nouveautés,Toutefois, dans les petites notes,: toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles pour toutes les montres, et pourraient être limitées aux modèles les plus récents avec des processeurs plus avancés.