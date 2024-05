Apple expédie les iPad Pro M4 et iPad Air M2 ! Nos premières impressions demain !

Apple expédie les iPad Pro M4 et iPad Air M2 !

Acheter ou attendre ?

DHL vient de nous envoyer la, il est possible que le transporteur varie en fonction des régions.Si l'on ne reçoit pas les tablettes trop tardivement, on fera sûrementet discuter ensemble des nouveautés !Si vous n'êtes pas pressés,, parfois quelques mois seulement après la sortie. Désormais, la plupart des configurations sont proposées et Apple se sert de ce canal pour brader les appareils.