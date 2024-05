Insolite : avez-vous remarqué ce que Tim Cook portait hier ?

Tim Cook, une fashion victime ?

Let Loose

Made on iPad

Air Max 87

Air Max 1

Le CEO d'Apple avait en effet des baskets, qui plus est personnalisées ! Matérialisant une longue collaboration entre Apple et Nike, ces chaussures ont étéGlobalement on peut voir leainsi qu'une multitude de points sur les côtés. Même l'étiquette sur le haut de la languette a été customisée avec la mentionPour rappel,. Révolutionnaire pour l'époque, elle avait ce fameux coussin d'air visible sur les côtés de la semelle. Le premier modèle est désigné par les nomou. Elle a par la suite donné naissance à de nombreux descendants officiels (plusieurs par années) et tout autant de pâles copies.