iPad Pro M4 et Magic Keyboard vs MacBook Air M3 : lequel est le plus léger ?

iPad Pro M4 et Magic Keyboard vs MacBook Air

ex aequo ?

Une fois placé sur les balances des différents journalistes et YouTubers, le nouveau Magic Keyboard 13 pouces affiche un poids d'environ 660 grammes (667g pour Jason Snell de SixColors et Christopher Lawley , 662g pour Brian Tong , et 658g pour David Pierce de The Verge ). Si l'on ajoute ces 660 grammes aux 579 grammes indiqués par la fiche technique d'Apple pour l'iPad Pro 13 pouces en version Wi-Fi,Pour rappel, l'ancien Magic Keyboard (qui reste compatible avec les générations précédentes d' iPad Pro et les iPad Air, y compris le nouveau modèle M2), soit un ensemble assez nettement plus lourd et encombrant que le MacBook Air 13 pouces.Avec un iPad Pro M4 ayant subi une bonne cure d'amaigrissement et un nouveau Magic Keyboard également plus léger,. Si ce critère est tout en haut de votre liste, les deux appareils sont désormais ex aequo, et il faudra s'appuyer sur les autres caractéristiques pour faire votre choix.Toutefois, si vous optez pour l'iPad Pro M4 11 pouces, son poids de 444g ainsi que les 580g du nouveau Magic Keybaord adapté à cette taille vous offrirontau prix d'une diagonale d'écran réduite.