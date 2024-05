Peut-on utiliser l'iPad Pro M4 avec l'ancien Magic Keyboard (et inversement) ?

Un iPad Pro M4 avec un Magic Keyboard 2022 !

Bancal mais fonctionnel !

L’iPad M4 à gauche

Le Magic Keyboard 2022 à gauche, le 2024 à droite

iPad Pro M4 + Magic Keyboard 2022

iPad Pro M4 + Magic Keyboard 2022

iPad Pro M2 + Magic Keyboard 2024

, comme vous pouvez le voir sur la photo suivante. Les aimants ne sont pas du tout au même endroit. Forcément cela va jouer pour positionner la tablette sur le Magic Keyboard.Après quelques essais infructueux,(avec le petit message d'autorisation qui s'affiche à l'écran).. L'inverse est également valable entre l'iPad Pro M2 et le nouveau clavier.En effet, comme les connecteurs ne sont pas exactement similaires, la tablette est de travers. Elle tient bien sur le support mais c'est très vilain ! De même le bloc optique est en partie obstrué.J'ai essayé l'inverse avec plus de difficultés (l'iPad Pro M2 glisse plus facilement et risque de marquer la partie en aluminium) et je dois avouer que je n'y suis pas vraiment arrivée. Dans tous les cas, c'est fort dommage -mais pas tellement étonnant quand on voit ce qui est fait chaque année pour les iPhone et les coques.En revanche,qui -lui- ne fonctionne qu'avec l'iPad Pro M4 ou l'iPad Air M2 en raison du changement des aimants.