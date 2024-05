Un problème au niveau de l'écran OLED de l'iPad Pro M4 ?

Photo MacRumors

Bug matériel ou logiciel ?

De fâcheux précédents

Apparemment,Certains ont comparé le rendu à du bruit typique de photos prises en faible luminosité et avec un réglage élevé en ISO.Il est difficile de déterminer à ce stade s'il s'agit d'un véritable défaut d'affichage ou d'un simple bug logiciel. Mais il est vrai que les écrans OLED peuvent présenter un grain visuel en raison de plusieurs facteurs liésAussi, la réponse serait peut être à aller chercher du côté du fournisseur de la dalle OLED des iPad Pro, qui n’est autre que. En effet, le Sud-Coréen a déjà connu des problèmes similaires du côté des Galaxy S24 Ultra.De notre côté nous n’avons pas constaté ce genre de bug sur les différents iPad Pro M4 que nous avons reçu cette semaine. N'hésitez pas à nous indiquer en commentaires si vous en êtes victimes !Précédemment Apple a déjà connu des déboires au niveau des écrans de ses produits, certains plus médiatiques que d'autres.Ce dernier présentait des distorsions au niveau de l’écran (jelly scrolling en VO) quand on appliquait un certain niveau de pression, ce qui suggère qu’un composant appuierait contre la dalle. Ce qui avait entrainé quelques actions en justice