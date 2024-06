Un clavier ultra portable pour iPad chez Logitech avec le Keys-To-Go 2

Logitech Keys-To-Go 2

Dans notre quotidien effréné, il est essentiel de rester productif même en mouvement. Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés nos utilisateurs lors de leurs déplacements, ainsi que leur désir de trouver des solutions pratiques, ergonomiques et facilement transportables. Le Keys-To-Go 2 répond à ce besoin en créant un espace de travail idéal où que vous soyez.

Un clavier pour les nomades

une expérience de frappe confortable, efficace et toujours plus précise

La version Apple

La version universelle

Pour cette nouvelle génération de clavier Keys-To-Go, Logitech revoit sa copie et part d'une feuille blanche. En effet, le nouveau modèle choisit une autre voie que son prédécesseur(sur la première génération, le clavier lui-même était à l'épreuve des éclaboussures).Autre différence notable, le Keys-To-Go 2 opte pour(il faut relier 2 petites vis pour y accéder), là où la génération précédente préférait la batterie rechargeable avec une autonomie de 3 mois. Selon Jean-Philippe Tuttle, Responsable Marketing Personal Workspace Solutions :et pourra être appairé en Bluetooth (il fonctionne également avec le dongle USB Logi Bolt, qui n'est pas livré dasn la boîte) avec jusqu'à 3 appareils différents, passant de l'un à quatre grâce aux boutons dédiés. Le Keys-To-Go 2 est doté de touches de fonctions et raccourcis permettantselon Logitech.Le Keys-To-Go 2 de Logitech estuniverselle (compatible Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, iOS et macOS) et dédiée à Apple (fonctionne sous iPadOS, iOS et macOS).Bien entendu, la version universelle propose