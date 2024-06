iPadOS 18 propose enfin une des fonctions de base d'un ordinateur !

iPadOS 18 peut enfin formater un volume externe

Comment formater un volume externe sur iPadOS 18 ?

Effacer

Alors que les iPad disposent désormais tous d'un port USB-C, ces derniers étaient pour le moment uniquement capable d'effacer un volume tout en conservant le format de ce dernier, et encore seulement depuis iPadOS 17.. Nous devons cette nouvelle découverte à Kaleb Cadle de Bytebits Actuellement, iil est possible de renommer un volume externe ou encore de l'effacer tout en conservant son format. Lorsque la version finale d'iPadOS 18 sera disponible cet automne, il sera alors possible d'aller un peu plus loin et de disposer d'une fonction proposée sur les ordinateurs depuis la nuit des temps. Pour cela,(ou un clic secondaire avec un trackpad ou une souris)A partir de là, en choisissant l'optiondans le menu qui apparaitra,Le format ExFAT semble un bon choix afin de pouvoir lire vos disques durs, SSD, clés USB et cartes SD sur la majorité des périphériques du marché. Vous pourrez également opter pour l'APFS mais vos volumes ne seront alors accessibles en lecture/écriture que sur les appareils d'Apple (ce qui peut poser problème lors de l'échange de fichiers avec des personnes sur PC et/ou Android). Notons également que, et qu'Apple permet de choisir entre un format sensible à la casse et le chiffrement de votre stockage, mais uniquement si vous optez pour le format APFS.(même s'il vaut mieux tard que jamais),. Même si l'accès aux fichiers via mail, messages ou encore AirDrop permet de profiter de la modernité du sans fil et d'une connexion internet, il reste encore très pratique de s'appuyer sur une simple clé USB, carte SSD, un SSD ou un disque dur pour échanger simplement er rapidement des données.