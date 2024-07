Une nouvelle fonction très pratique arrive sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV !

Une nouveauté pratique sur iOS/iPadOS/tvOS 18 et macOS Sequoia

Comment en profiter ?

Avec l'arrivée des nouveaux systèmes, Apple va proposer une nouvelle fonctionnalité aussi simple et évidente que pratique. Lorsque vous regarderez une vidéodans la langue que vous aurez sélectionnée pour le visionnage.Ainsi, si vous devez simplement couper le son pour une raison ou une autre,. Ces derniers seront également désactivés automatiquement lorsque vous réactiverez le son.Que ce soit sur un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV,(c'est tout du moins le cas sur les bêtas actuelles d'iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia et tvOS 18). Attention toutefois, cela semble fonctionner pour le moment uniquement lorsque le lecteur vidéo intégré au système est utilisé. Les applications tierces s'appuyant sur leur propre lecteur devront donc certainement faire le nécessaire pour activer cette fonction.Sur tvOS,(pour les télécommandes des modèles récents qui en possèdent un). Notons que l'appui sur le bouton sourdine du clavier d'un Mac (soit la touche F10, coupant ainsi le son au niveau du système tout entier) ou l'activation du commutateur du mode silence sur un iPhone ne déclenchera pas l'affichage automatique des sous-titres, et il faudra couper spécifiquement le son de l'App de lecture (par exemple Apple TV) pour en profiter.. En effet, lorsque l'on coupe uniquement le son de la vidéo (et non la lecture), c'est souvent pour continuer de suivre ce qui se passe à l'écran, mais en silence. L'activation automatique des sous-titres devrait donc permettre de gagner un peu de temps et de confort. Espérons que les principaux programmes de diffusion vidéo utilisant leur propre lecteur l'adoptent rapidement une fois les versions finales des différents systèmes proposées au grand public cet automne.