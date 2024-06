Apple propose une nouvelle manière d'éteindre son iPhone ou son iPad

Comment éteindre son iPhone ou son iPad ?

iOS 18

iPadOS 18

Sur les anciens iPhone ou iPad, avec un bouton Home, il suffisait de simplementpour faire apparaitre le curseur d'alimentation (mais aussi la fiche médicale ou l'Apple d'urgence).Pour les appareils avec FaceID, il fallait faire un peu de: maintenir le bouton latéral et l’un des boutons de volume enfoncés simultanément jusqu’à ce que les curseurs apparaissent, puis faire glisser le curseur Éteindre. En effet, maintenir juste le bouton latéral faitSiri.Sinon, pour tous les modèles, on peut aussi se rendre dans l'> Général > Éteindre (il est tout en bas de l'écran), et se retrouver sur le même écran pour faire glisser le curseur.Pour ses prochains systèmes,En effet, sur l'écran de contrôle (que l'on fait apparaitre en glissant le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas, en partant du coin droit), on trouve un tout petit bouton pour mettre son smartphone ou sa tablette hors tension !