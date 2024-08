Tablettes : Xiaomi explose les ventes face à l'iPad

Un marché de nouveau en pleine croissance !

Selon Kieren Jessop, analyste de Canalys, l’industrie des tablettes a connu un premier semestre 2024 positif, et le reste de l'année devrait apporter un souffle nouveau après une année 2023 difficile. Les lancements de nouveaux produits ont coïncidé avec une hausse de la demande (correspondant à un cycle de renouvellement), premier suite à la hausse des ventes de tablettes survenue pendant la pandémie.



Des innovations supplémentaires dans des domaines tels que la technologie d'affichage et la fonctionnalité d'IA intégrée devraient susciter davantage l'intérêt des consommateurs, en particulier pour les tablettes haut de gamme. Le marché chinois des tablettes a connu une croissance considérable en raison des stratégies promotionnelles agressives des fournisseurs nationaux, qui ont augmenté la pénétration des tablettes dans le pays .

un iPad qui repart de plus belle

Selon les dernières données de la firme d’analyses,(contre 30,362 millions lors du deuxième trimestre 2023).. Elle serait passée de 11,736 millions à 13,908 millions d'unités vendues, mais sans progression de part de marchée qui reste à 38,7%. En effet, même si son volume augmente, certains constructeurs auraient fait encore mieux, comme Xiaomi.En effet, le chinois se place en sixième position, enregistrant un exceptionnel. Forcément, sa part de marché double passant de 3,4% à 6,0%. Derrière Apple, Samsung a connu une augmentation de 12,7 % d'une année sur l'autre, expédiant 6,776 millions d'unités. Huawei a conservé sa troisième place, expédiant 2,501 millions d'unités et réalisant une solide croissance annuelle de 50,8 %.Lors des derniers résultats financiers d’Apple, on apprenait que l’iPad reprenait enfin des couleurs et. En effet, après plus de 500 jours sans aucune nouveauté, Apple a sorti un iPad Pro M4 et un iPad Air M2 , ce qui a permis de lancer les ventes après plusieurs trimestres de marasme.. Ils attendaient donc un peu de nouveautés, soit pour craquer pour un nouveau modèle (à garder plusieurs années) ou pour une ancienne génération à des prix plus réalistes, comme l’iPad 10. Quoiqu'il en soit, il s'agit de la catégorie de produits affichant la plus forte hausse !