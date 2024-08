L’iPad Pro M4 fait un carton !

l’iPad Pro, un best seller

suscite l'intérêt des consommateurs, ce qui stimule considérablement les ventes

Après avoir fait patienter les propriétaires d'iPad pendant des années, Apple a lancé de nouveaux modèles en mai de cette année, au milieu du trimestre. Elle a mis à niveau l'iPad Pro et l’iPad Air, avec des puces plus rapides, de meilleurs écrans et des fom factor plus fins

nous aurons donc besoin d'un ou deux autres trimestres de données pour évaluer correctement la réaction des consommateurs

un iPad qui repart de plus belle

Après Canalys, le CIRP -- publie son rapport du jour. Spécialisé dans les habitudes de consommation des utilisateurs américains, l’association -qui est assez fine-, quiLe CIRP rappelle l’importance du contexte.Pour lui, celades tablettes, avecpar rapport à la même période l'année dernière. Ainsi, au cours du deuxième trimestre 2024, l'iPad Pro (les modèles M4 en 11 et 13 pouces) aurait représenté 43 % des ventes totales d'iPad, soit une augmentation par rapport aux 38 % du même trimestre 2023.En revanche,. En effet, l’iPad stagnerait avec 35% des ventes, les iPad Air passeraient de 15% à 12% et iPad mini de 12% à 10%. Ce qui confirmerait un regain d’intérêt pour les modèles Pro.Malgré tout,. En effet, si au moins le nouvel iPad Pro a gagné une certaine part de marché au cours du trimestre, par rapport à la même période l'année dernière, ces modèles sont apparu au milieu du trimestre,Lors des derniers résultats financiers d’Apple, on apprenait que l’iPad reprenait enfin des couleurs et. En effet, après plus de 500 jours sans aucune nouveauté, Apple a sorti un iPad Pro M4 et un iPad Air M2 , ce qui a permis de lancer les ventes après plusieurs trimestres de marasme.. Ils attendaient donc un peu de nouveautés, soit pour craquer pour un nouveau modèle (à garder plusieurs années) ou pour une ancienne génération à des prix plus réalistes, comme l’iPad 10. Quoiqu'il en soit, il s'agit de la catégorie de produits affichant la plus forte hausse !