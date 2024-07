Tous les futurs iPad viennent peut-être d'être dévoilés

Ipad, mon bel iPad

Mardi, un leak a révélé cinq identifiants qui pourraient bien être ceux de la gamme iPhone 16.Ces numéros pourraient a priori être regroupés, l'une portant sur des produits qui ont été en développement à un moment, l'autre pourrait faire référence à des appareils à venir.Dans cette seconde liste, l'iPad15,7 et l'iPad15,8 seraient considérés comme l'iPad de 11e génération (supposé avoir une puce A16), en versions Wi-Fi et cellulaire. Les identifiants iPad16,1 et iPad16,2 pourraient bien être l'iPad mini de septième génération (avec une A17), en version WI-Fi et cellulaire.