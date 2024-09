Apple prépare un nouveau Magic Keyboard, moins cher

un nouveau Magic Keyboard moins cher

délirant

Nouveau Magic Keyboard à gauche, ancien à droite

Une harmonisation de la gamme d'accessoire ?

Test du Magic Keyboard pour iPad Pro M4

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman révèle que. L'accessoire se destinerait à l’iPad ou l'iPad Air.Contrairement au Magic Keyboard de l'iPad Pro M4 -qui a déjà bénéficié d’une belle refonte, au printemps dernier-, il s'agira d'unAussi, il n'y auraavec ce fini très réussi. En revanche, il devrait probablement utiliser le même matériau en silicone de la précédente génération de clavier pour iPad. Il devrait également bénéficierCe nouveau Magic Keyboard succédera probablement au Magic Keyboard Folio (introduit en 2022 avec l'iPad 10) et à l'ancien Magic Keyboard pour l'iPad Air (introduit en 2020 avec l'iPad Pro). D'après le journaliste de Bloomberg, il pourrait être-ce qui pourrait également correspondre au lancement de nouveaux modèles.Cette nouvelle génération bénéficient de plusieurs changements matériels et esthétiques. Digne héritier des précédentes générations, le Magic Keyboard est esthétiquement très réussi : des lignes de plus en plus épurées, un revêtement aluminium sur le clavier, un revêtement ultra-doux sur l'extérieur.Doté d'un retour haptique, le trackpad est beaucoup plus grand (il passe ainsi de 5 cm x 10 cm à 7,7 cm x 11,2 cm sur la version 13 pouces), ce qui va octroyerà l'utilisateur dénué de souris. Il aura fallu beaucoup d'années à Apple, alors que d'autres marques concurrentes -comme Logitech- le proposait déjà depuis longtemps. Pour une utilisation au quotidien, cet ajout était plus que nécessaire, et son absence d'autant plus inexplicable.En revanche, il faudra compter 400 euros pour en avoir un, soit presque le prix d'un iPad 10 ) : le Magic Keyboard est vraiment très cher -limite déraisonnable- et il est regrettable qu'à ce prix,. Surtout que l'iPad Pro M2 reste une excellente tablette pour le moment !